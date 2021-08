Trebbin

„Mein Heimatdorf ist so klein, dass wir Jungs jeden Baum kannten“, sagt Ben Schwarzer. „Wir haben die Treckerfahrer gegrüßt, ohne ihre Namen zu kennen. Und wenn man uns gesucht hat, wussten die Nachbarn ganz genau, wo sie uns finden.“ Der Trebbiner, der unter dem Pseudonym Ben Schwarzer jetzt sein erstes Buch veröffentlicht hat, will seine schönen Kindheitserinnerungen teilen. Vielen Menschen in der Region dürften die Geschichten bekannt vorkommen, denn Schwarzer schreibt vom Alltag in der DDR.

Das Buch gibt es im lokalen Buchladen Kaim unter anderem im Luckenwalde zu kaufen. Quelle: Victoria Barnack

Er habe eine schöne Kindheit gehabt, sagt der Mann, der inzwischen Mitte 50 ist. „Das Buch widme ich meinen Eltern, denn sie haben dafür gesorgt, dass ich so viele schöne Erinnerungen habe.“ 21 davon haben es in das Buch „Manche Dinge ändern sich, andere bleiben für immer“ geschafft. „In meiner beruflichen Tätigkeit als Ausbildungsleiter habe ich viel mit Jugendlichen zu tun“, erklärt er. „Meine tägliche Arbeit zeigt mir, dass es nicht alltäglich und üblich ist, eine unbeschwerte Kindheit zu erleben.“

Riesensandkasten und Erntekapitäne

Schwarzer schreibt in seinem Buch nicht von Pionieren, FDJ und Stasi. „Ich möchte zeigen, dass es in der DDR mehr gab als das“, sagt er. Keinen langatmigen Roman und kein gesellschaftskritisches Buch wollte er verfassen. In seinem Dorf hatten er und seine Kumpels eine ganz eigene Welt: Wie groß ist ein Riesensandkasten? Was ist ein Erntekapitän? Was haben Eicheln sammeln und ein Fußball gemeinsam oder warum Ben von Schauspieler Manfred Krug kein Autogramm bekam. Seine Erinnerungen an die 1970er Jahre in der Region Trebbin verleiten den Leser manchmal zum Schmunzeln, manchmal zum Nachdenken.

Lesen Sie auch Manche Verbrechen verfolgen ihn bis in seine Träume: Ex-Kripomann aus der DDR will Buch veröffentlichen

Eines von den 21 Kapiteln seines Buches ist Ben Schwarzer ganz besonders lieb. „Bei dieser Ostergeschichte kommen mir immer wieder die Tränen“, sagt er. Denn sie erinnert ihn an seinen Vater, der schon vor einigen Jahren verstorben ist. Die Geschichte erzählt von einer ganz besonders bemerkenswerten Geste, die der Vater an diesem Osterfest gezeigt hat. Was sich dahinter verbirgt, will der Autor nicht verraten; das soll den Lesern vorbehalten bleiben. Nur so viel: „Diese Geschichte hat – wie alle anderen im Buch – eine Moral“, sagt er, „in diesem Fall lautet sie: Weniger ist mehr.“

Ein Buch zu schreiben, ist harte Arbeit

Zu kaufen gibt es das Buch im Internet oder als gebundene Version samt liebevoller Illustrationen im lokalen Buchhandel Kaim unter anderem in Luckenwalde und Jüterbog. Wie schwierig es ist, einen Buchhändler ohne Verlag zu finden, ist eine der Lektionen, die Schwarzer als Autor lernen musste. Inzwischen wird das Buch auf Nachfrage für 19 Euro pro Stück produziert. Auch die Geschichten so aufzuschreiben, dass sie interessant zu lesen sind, musste er erst lernen. „Nicht jeder Tag ist gleich“, sagt er, „für so ein Vorhaben muss man sich wirklich Zeit nehmen.“

Lesen Sie auch Gedenken und Filme zum Mauerbau-Jubiläum in Potsdam

Noch länger als das Schreiben dauerte aber die Phase zuvor. Etwa drei Jahre hat er Erinnerungen gesammelt. „Ich war krank und hatte viel Zeit, an den Orten meiner Kindheit spazieren zu gehen“, sagt er. Immer wieder kamen ihm dabei weitere alte Geschichten ins Gedächtnis. „An einige davon kann sich nicht einmal mehr meine Mutter erinnern“, erzählt er. „Am Ende bereue ich es nicht, dieses Buch geschrieben zu haben, denn ich bin um eine Erfahrung in meinem Leben reicher.“

Von Victoria Barnack