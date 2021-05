Unfall Kerzendorf: E-Bike-Fahrer stürzt auf der B 101

Kerzendorf

Am Montagmorgen fuhr ein 54-jährige Mann mit einem E-Bike auf der alten Bundesstraße 101 in Richtung Thyrow. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto mit dazugehörigem Anhänger vorbeifahren wollte, stieß er mit dem Pedal des E-Bikes gegen das Fahrzeug. Daraufhin stürzte er. Der Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Von MAZonline