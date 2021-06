Unfall: Kollision auf der Bundesstraße 101

Hohenahlsdorf

Ein Unfall mit zwei Sattelzugmaschinen hat sich am Mittwochnachmittag ereignet, wie die Polizei berichtet. Die Fahrzeuge waren in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße 101 zwischen Hohenahlsdorf und Jüterborg unterwegs, als die Fahrzeuge an den Außenspiegeln miteinander kollidierten.

In Folge dessen wurden der 36-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine sowie sein 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Rettungskräfte kamen nicht zum Einsatz, da die beiden Verletzten selbstständig einen Arzt aufsuchen wollten.

Von MAZonline