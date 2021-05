Trebbin

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Trebbin schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Ein 70-jähriger Kradfahrer hat im Kreisel am Berliner Tor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist gegen ein Verkehrsschild gefahren und anschließend gestürzt.

Er wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von MAZonline