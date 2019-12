Trebbin

Eine 37-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Lüdersdorfer Dorfstraße von Trebbin kommend in Richtung Eichenhof. Sie verlor auf Höhe der Bushaltestelle die Kontrolle über ihren Smart und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte dort gegen einen Straßenbaum. Sie wurde leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test wies einen Wert von 1,68 Promille aus. Die Frau wurde daher zur weiteren Untersuchung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie mit ihren leichten Verletzungen im Anschluss entlassen. Die Polizei stellt ihren Führerschein sicher. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Laut Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von 10.000 Euro.

Von MAZonline