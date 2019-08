Schönhagen

Carola Viehmann liebt alte Dinge. Wer sie in ihrer Wohnung in Schönhagen besucht, kann sich davon überzeugen. Schon als Kind interessierte für alles, was alt war. Sie kroch auf Müllkuten umher und freute sich riesig, als sie alte Geldscheine fand. Deshalb gefiel es ihr auch bei ihrer Oma und bei ihrer Tante...