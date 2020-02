Walter Frankenstein (95) hat als Jude den Holocaust in Berlin überlebt. Ihm gelang es 1943, mit seiner Familie in der Hauptstadt unterzutauchen. Dank Helfern überlebten er, seine Frau und seine zwei Söhne die Verfolgung des Naziregimes. In Trebbin war er als kleiner Junge zur Schule gegangen – dort berichtet er Schülern von seiner Vergangenheit.