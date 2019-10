Trebbin/Baruth

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag ein Firmenfahrzeug VW T 6 auf und entwendeten diverses Elektrowerkzeug, darunter Trennschleifer und Akkuschrauber, aus einer Transportbox. Das Auto war in der Parkstraße in Trebbin abgestellt. Der Schaden beläuft sich laut der Polizei auf etwa 200 Euro.

Schaden über 7000 Euro

In Baruth brachen Unbekannte Täter über Nacht zwei Baucontainer an einer Baustelle in Bernhardsmüh auf und entwendeten diverses Werkzeug. Dabei entstand ein Schaden von 7.000 Euro. Die Polizei sicherte vier DNA-Spuren.

Von MAZonline