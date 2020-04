Wieder illegale Müllentsorgung

Wiesenhagen

Elke Borchert aus Wiesenhagen hat die illegale Entsorgung am Mittwochmorgen entdeckt und war fassungslos. An der Abfahrt der B 101 Wiesenhagen/Klein Schulzendorf wurden vier Bigpacks, Dachpappe und Bitumwellplatten abgeworfen.

Die Wiesenhagenerin nutzt die Stecke regelmäßig für Spaziergänge und weiß genau, dass es am Dienstag noch nicht dort lag. „Ich nehme an, dass es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch dort abgeladen wurde“, sagt sie und hofft, dass jemand etwas beobachtet hat und dem Ordnungsamt der Stadt Trebbin mitteilen kann.

Ähnliche Abfälle in der ganzen Region

In den vergangenen Wochen wurden in der Region immer wieder ähnliche Abfälle entsorgt. Da die Ladung gewichtig ist, kann man davon ausgehen, dass dafür ein Fahrzeug verwendet worden ist. Im Februar wurden Am Amtgraben zwischen Lüdersdorf und Wiesenhagen ähnliche Entdeckungen gemacht. Im vergangenen Jahr lagen solche Bigpacks mehrere Monate umher, bis sich die Polizei der Sache angenommen hatte.

Direkt an der B 101 am Abzweig Wiesenhagen liegt der Müll. Quelle: Privat

Von Margrit Hahn