Der steinige Weg des Biobauern Heinz-Günther Klass

Wiesenhagen

Der Biobauer Heinz-Günther Klass hat auch in den Wintermonaten auf seinem Biohof in Wiesenhagen viel zu tun. Der 67-Jährige beabsichtigt, den Hof dieses Jahr an seinen Sohn Sebastian zu übergeben. Für den gebürtigen Potsdamer kamen nur zwei Berufe in Frage – entweder Förster oder Landwirt. Er entschied sich für Letzteren obwohl er wusste, dass es nicht leicht sein würde.

Aus der DDR geflohen

Seine ersten Lebensjahre verbrachte er auf dem elterlichen Bauernhof in Teltow. Dort wurde er eingeschult, doch schon wenige Monate später änderte sich sein Leben grundlegend. „Am 11. März 1960 kam ich aus der Schule. Meine Mutter sagte mir, wir fahren zu Tante Marlene zum Geburtstag“, berichtet Heinz-Günther Klass. Er wusste nicht, dass die Tante in Westberlin nicht Geburtstag hatte, sondern die Eltern die DDR verlassen wollten.

Der Vater fuhr mit ihm und seiner Schwester von Teltow nach Berlin. Von Westberlin aus rief der Vater in Teltow an und sagte: „Die Geburtstagsfeier kann beginnen. Die Gäste sind gut angekommen.“ Das war das verabredete Zeichen für die Mutter, mit den beiden anderen Geschwistern nachzukommen.

Sebastian Klass und Vater Heinz-Günther Klass vor ihrem Wohnhaus in Wiesenhagen. Quelle: Margrit Hahn

Erst später erfuhr Heinz-Günther Klass die ganze Geschichte. Sein Vater war von der Stasi gedrängt worden, freiwillig der LPG beizutreten. Einen Tag vor der Ausreise hatte er den Vertrag unterschrieben, damit niemand Verdacht schöpft. „Anderthalb Stunden nach der Ausreise standen Polizei und Staatssicherheit bei meinen Großeltern in Teltow vor der Tür und haben sie stundenlang verhört“, sagt Klass.

Schwäbisch geschwätzt

Die Familie kam ins Flüchtlingslager nach Marienfelde. Dort hausten sie zu sechst in einem kleinen Zimmer. Bei der Essenausgabe mussten sie Schlange stehen. Von Marienfelde ging es nach Baden-Württemberg. Zuerst in ein Übergangswohnheim, später zogen sie in eine Wohnung. „Wir sind dann in Baden-Württemberg geblieben, wo meine Eltern auch verstorben sind“, sagt Heinz-Günther Klass. Er erzählt, wie er damals alles versucht hat, sich anzupassen, um als Flüchtling nicht aufzufallen. „Ich habe sogar schwäbisch geschwätzt“, sagt er lachend. Auch die Ausbildung zum Landwirt absolvierte er im Schwäbischen.

1977 heiratete er eine Schweizerin. Fünf Jahre später wanderte er mit ihr und den drei Kindern nach Australien aus. Zuvor hatte er dort einige Monate gearbeitet, Land und Leute kennengelernt und die Auswanderung vorbereitet. Das vierte Kind kam in Australien zur Welt. Dass die Mauer fiel, bekam er tausende Kilometer entfernt von Deutschland mit, als ihn sein Vater anrief.

Rückübertragung

Der Vater wollte, dass er nach Deutschland zurückkommt. Es ging um die Rückübertragung eines Grundstücks in Wiesenhagen, das der Vater 1957 gekauft hatte. Ursprünglich hatte dieser geplant, von Teltow nach Wiesenhagen umzuziehen. Doch dann wäre er als Großbauer enteignet worden. Deshalb ist es nie zum Umzug gekommen.

„Einmal bin ich durch Wiesenhagen gefahren. Das war 1979, als ich zur Beerdigung meines Großvaters in Teltow war. Da habe ich unerlaubterweise einen Abstecher nach Wiesenhagen unternommen“, sagt Heinz-Günther Klass. Dass er dort einmal als Biobauer leben würde, daran war zu dieser Zeit nicht zu denken.

Konkrete Idee

Nachdem abzusehen war, dass die Familie Haus und Grundstück in Wiesenhagen zurückbekommen würde, überlegte Klass, nach Deutschland zurückzukehren. Er hatte in Australien inzwischen seine zweite Frau Rosslyn geheiratet und mit ihr zwei Kinder. Die Idee, in Wiesenhagen zu leben, wurde immer konkreter. Anderthalb Jahre lebte er bei einem Freund in Klein Schulzendorf, um die Rückkehr vorzubereiten, während seine Familie noch in Australien war. Es war ein komisches Gefühl für ihn, als er das erste Mal seinen Fuß auf das Grundstück in Wiesenhagen setzte. 1993 überschrieben ihm die Eltern den Hof.

Von Australien nach Wiesenhagen

Seitdem ist viel passiert. Die Familie ist von Australien nach Wiesenhagen gezogen. Haus und Hof wurden nach und nach auf Vordermann gebracht. Der gelernte Landwirt begann, Getreide, Mais und Sonnenblumen anzubauen. Doch das reichte nicht aus, und so wurde ein Kuhstall geplant. Während der Planungsphase gingen die Milchpreise in den Keller. Also musste nach einem anderem Konzept gesucht werden. Anstelle von Kühen wurden Schweine angeschafft. 1997 wurde der Hof in den Verband für ökologischen Landbau aufgenommen. Alle Zutaten für das Futter waren bio-zertifiziert. Davon ist der Landwirt zumindest ausgegangen.

Dann kam der wohl schwärzeste Tag im Leben des Biobauern. Bei einer Kontrolle wurden Proben entnommen und es stellte sich heraus, dass sich im Schweinefleisch eine nicht erlaubte Substanz befand, sodass die Schweine nicht mehr verkauft werden konnten. Abermals musste ein neues Geschäftsmodell gefunden werden.

Mehlige Kartoffeln begehrt

„15 Jahre hat es gedauert, bis ich endlich wieder grünes Gras gesehen habe“, so Klass. Mit dem Anbau von Biokartoffeln liegt er jetzt genau richtig. Die Vermarktung läuft. Vor allem die Nachfrage nach mehligen Kartoffeln in Bioqualität ist groß. „Davon haben wir inzwischen alle verkauft“, freut sich Klass. Künftig sollen auch Bio-Möhren, Zwiebeln und Pastinaken in Wiesenhagen angebaut und geerntet werden.

Von Margrit Hahn