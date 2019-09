Wirtschaftsempfang der IHK

Blankensee

Einen herzlichen Dank der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam überbrachte ihr Präsident Peter Heydenbluth den Unternehmern beim Wirtschaftsempfang des Regionalcenters Teltow-Fläming im Schloss Blankensee. Dass der Landkreis bundesweit und sogar international zu den wachstumsstärksten Regionen zählt, sei das Ergebnis mutiger Entscheidungen, kreativer Geschäftsideen und einer engen Verbundenheit mit dem Standort.

„Cleveres Stadtmarketing erforderlich“

Das Ergebnis der Landtagswahl nahm er zum Anlass, für „ein weltoffenes, dynamisches Brandenburg mit Chancen für alle“ zu plädieren. Den gewählten Kandidaten wünschte er eine glückliche Hand bei ihren Vorhaben und mahnte gleichzeitig an, die ländlichen Regionen stärker in den Fokus zu nehmen. Neben Teilerfolgen wie dem Azubiticket und der Steigerung der betrieblichen Ausbildungsverträge verwies er auf noch 350 zu besetzende Plätze im Kammerbezirk.

Um die Innovationskraft von Teltow-Fläming weiter zu steigern und „mehr kluge Köpfe in die Region zu holen“, seien ein cleveres Standortmarketing, der Ausbau von Infrastruktur und öffentlichem Nahverkehr erforderlich. Die mögliche Wirkung der neu geschaffenen Präsenzstelle der Hochschulen in Luckenwalde auf das Gründungsklima verglich er mit der erfolgreichen Ansiedlung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Auch das in Schönhagen entstehende Zentrum für emissionsarme Flugantriebe (ZEFA) nannte Peter Heydenbluth im gleichen Kontext.

Katharina Fichtner ist neue Geschäftsführerin

Grüße der Landrätin Kornelia Wehlan, (Linke) die einen Termin zum angesprochenen Thema Nahverkehr wahrnahm, überbrachte ihre Stellvertreterin Kirsten Gurske. Der im aktuellen bundesweiten Ranking erreichte Platz 32 sei „den Menschen, die hier leben und arbeiten“ und einer guten Branchenstruktur zu verdanken.

Die IHK Potsdam nutzte die Gelegenheit, langjährig unternehmerisch tätigen Mitgliedern zu danken. Auf 30 Jahre erfolgreicher Arbeit können Paul Hannemann, Betreiber der Gaststätte in Paplitz, und Klaus Schliebner vom Luckenwalder Elektronik-Meisterbetrieb zurückblicken. Auf sogar 35 Jahre bringt es die Schoepe Display GmbH aus Dahlewitz, für die Andreas Grathwohl die Auszeichnung entgegen nahm. Fast noch Jungunternehmer ist dagegen Swen Koch vom gleichnamigen Computerservice in Trebbin mit 20 Jahren Geschäftstätigkeit.

Dank an Ines Clemens

Emotionaler Höhepunkt des Abends war die Übergabe des Staffelstabs in der Geschäftsführung der Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming. Mit einer poetischen Danksagung und einem großen Blumenstrauß wurde das langjährige Engagement von Ines Clemens gewürdigt. Sie übergibt die Verantwortung nun an die neue Leiterin des Regionalcenters, Katharina Fichtner, die sich auf die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren freut. Kirsten Gurske wünschte ihr ein gutes Coaching von Frau Clemens und die Fortsetzung der „herzbezogenen“ Führung.

Von Gerald Bornschein