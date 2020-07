Löwendorf

Einen folgenschweren Verkehrsunfall gab es am Samstagabend: Ein Motorradfahrer (27) war auf der Ahrensdorfer Straße in Richtung Löwendorf unterwegs. In einer leichten Rechtskurve überholte der Mann trotz Überholverbots vier Motorräder vor ihm – laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit. Im Kurvenausgang bemerkte der Mann Fahrzeug, das ihm entgegenkam. Er scherte nach rechts ein, geriet auf den Grünstreifen der Fahrbahnbegrenzung und kam zu Fall. Er prallte frontal auf einen 81-jährigen Radfahrer. Dieser wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Motorradfahrer wurde verletzte sich schwer. Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Gutachter zum Einsatz. Die Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von MAZonline