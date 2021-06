Trotz Corona: Viele Schüler in Teltow-Fläming schaffen Abitur

Teltow-Fläming

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Schülerinnen und Schüler aus? Diese Frage schwebte bei den Debatten um Home-Schooling, Wechselunterricht, Masken- und Testpflicht immer mit. Während die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/2020 nur einige Monte mit den Einschränkungen leben mussten, stand fast das gesamte Schuljahr 2020/2021 im Zeichen der Pandemie.

In der vergangenen Woche gab es für die Schülerinnen und Schüler in Brandenburg Zeugnisse, und viele hatten dieses Mal mehr Bammel vor den Noten als üblich. Besonders die Abschlussjahrgänge hatten im Vorfeld Sorge, durch die Einschränkungen schlechter abzuschneiden als andere Jahrgänge.

Abi-Durchfallquote kaum gestiegen

Zumindest die Durchfallquoten bestätigen diese Angst jedoch nicht. Wie das Brandenburger Bildungsministerium (MBJS) auf MAZ-Anfrage mitteilte, haben in Teltow-Fläming im Schuljahr 2020/2021 von den 559 zum Abitur zugelassenen Schülerinnen und Schülern 540 den Abschluss erfolgreich abgelegt. Das entspricht einer Quote von 96,6 Prozent. 19 (3,4 Prozent) haben die Abiturprüfungen nicht bestanden. Damit liegt Teltow-Fläming etwas über dem Brandenburg-Schnitt: Landesweit haben 95,5 Prozent der Abiturienten den Abschluss geschafft.

Die Zahl der durchgefallenen Abiturienten in Teltow-Fläming hat sich im Vergleich zu vorherigen Schuljahren kaum verändert: 2019 hatten 14 (2,4 Prozent) Schülerinnen und Schüler nicht bestanden, 2020 waren es 22 (4,5 Prozent). 2018 lag die Zahl sogar deutlich höher bei 42 (7,4 Prozent). Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) teilte mit: „Das gute Abschneiden der Abiturientinnen und Abiturienten zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrerinnen und Lehrer gut auf das Abitur vorbereitet wurden und auch selber die Zeit gut genutzt haben, um sich selbstständig und eigenverantwortlich auf ihre Abiturprüfung vorzubereiten.“

Ob die Durchfallquoten auch bei den Absolventen der zehnten Klassen in etwa gleich geblieben sind, steht noch nicht fest. Hier konnte das Ministerium noch keine Auswertungen vorlegen.

Nicht mehr Wiederholer in ersten Klassen

Neben den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen blickten viele im Pandemiejahr auch auf die Erstklässler, die kaum Zeit hatten, sich an das normale Schulleben zu gewöhnen. Wechselunterricht war hier im Schuljahr 2020/2021 an der Tagesordnung. Die Befürchtung bestand, dass einige Eltern sich entschließen könnten, ihr Kind die erste Klasse wiederholen zu lassen, um ihm einen geregelteren Start in das Schulleben zu ermöglichen.

Die Zahlen in Teltow-Fläming zeigen jedoch, dass sich das nicht bestätigt. Die Verfahren für das neue Schuljahr 2021/2022 sein zwar noch nicht in allen Fällen abgeschlossen, teilte das Ministerium mit. „Voraussichtlich wird die Zahl der Wiederholer in der Jahrgangsstufe eins im neuen Schuljahr bei etwa 55 bis 60 Schülerinnen und Schülern liegen und damit etwa auf dem Niveau des zu Ende gehenden Schuljahres 2020/2021“, hieß es. Dort lag die Zahl der Wiederholer bei 55, 2019/2020 waren es 46, ein Jahr zuvor 47. Damit ist in den Corona-gezeichneten Jahren zwar ein kleiner Anstieg zu sehen, besonders gravierend ist er allerdings nicht.

Sowohl bei den Abiturprüfungen als auch bei den Wiederholern der ersten Klasse gebe es in keiner Stadt oder Gemeinde in Teltow-Fläming bedeutende Abweichungen, teilt das Ministerium mit. Zumindest in Ludwigsfelde wird aber bereits ersichtlich, dass Eltern ihre Kinder länger in der Kita lassen, sofern möglich. Deutlich mehr Kinder als sonst wurden hier ein Jahr zurückgestellt.

Von Lisa Neugebauer