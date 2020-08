Diedersdorf

Die Zahl der Besucher hielt sich in Corona-Grenzen. Der vom Vorsitzenden des Ortsbeirates Dirk Steinhausen befürchtete Besucherandrang am Schloss Diedersdorf zu den US Car Classics blieb aus, fast überall auf dem Gelände hatten die amerikanischen Klassiker wie auch die Besucher viel Platz, um Chrom sowie PS- und hubraumstarke Modelle aus amerikanischen Autoschmieden zu bestaunen.

Anwesenheitsliste beim Eintritt

Nahezu ein ganzes Jahrhundert an Automobilität war am Wochenende auf dem Gelände von Schlossbesitzer Thomas Worm im Großbeerener Ortsteil Diedersdorf zu Besuch. Der zeigte sich hochzufrieden über den Verlauf der Veranstaltung. Dazu zählte auch die Beachtung der nach wie vor geltenden Hygieneverordnung nach der AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da wo es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. Zugegeben: Maskenträger sah man im Schlossgarten Wenige. Doch der entsprechend umorganisierte Biergarten ließ die vom Ortsvorsteher Dirk Steinhausen befürchtete Enge erst gar nicht aufkommen. Überall gab es Hinweisschilder und die permanent wiederholte Aufforderung aus Lautsprechern zum Tragen der Maske tat ein übriges. Auch die Anwesenheitsliste musste gleich beim Eintritt ausgefüllt werden.

Platz im Biergarten. Quelle: Udo Böhlefeld

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Gefühlt jedes zweite Fahrzeug, das am Samstagmorgen in Richtung Schloss Diedersdorf unterwegs war, stammte aus einer anderen automobilen Zeit. Weniger als vier Meter Länge waren eher Ausnahme als Regel. Herausgeputzt, chromglänzend und mit intensivem Geruch von Öl und Benzin waren die Klassiker der US-amerikanischen Automobilproduktion unterwegs zur US Car Classics am Schloss Diedersdorf. Wären die Straßen breiter gewesen, man hätte sich gefühlt wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Chevrolet, Ford, Pontiac und wie sie sonst noch alle heißen, reisten zum Teil sogar aus Aachen in Nordrhein-Westfalen nach Diedersdorf an, um das jeweilige Prachtstück im Garten des Schlosses vorzuführen.

Echte Männer fahren V8

Einen nicht ganz so weiten Weg hatten die Fahrer der Motorradmarke „ Boss Hoss“, einer Motorradmanufaktur, gegen die die beliebte Harley-Davidson wie ein Kleinkraftrad wirkt. Die Boss-Hoss-Liebhaber kamen in einer Gruppe aus Berlin. Mit einem Gewicht von rund 500 Kilogramm erreichen diese Maschinen beinahe das Gewicht leichterer Kleinwagen, das bei etwa 600 Kilo beginnt. Den größten Teil dazu trägt der Motor bei, ein Chevrolet-V8-Motor mit bis zu 1000 Pferdestärken. Dafür blättert man dann auch schon mal 80.000 Euro auf die Ladentheke und trägt T-Shirts mit dem Aufdruck „Echte Männer fahren V8“. Klar, dass diese Maschinen einen Rückwärtsgang brauchen, „von Hand“ sind sie keinen Millimeter zu bewegen. In den zweiten Gang schalten Boss-Hoss-Fahrer, wenn manch europäischem Kleinwagen allmählich die Puste ausgeht: bei 100 Stundenkilometern.

Üppige Polster erinnern an Omas Wohnzimmercouch

Bei American Food und coolen Drinks präsentierten zumeist Liebhaber ihre aufgearbeiteten chromglänzenden Fahrzeuge, die meisten davon waren jedoch wenig alltagstauglich, wenn man an deutsche Benzinpreise gewöhnt ist. „Auf der Autobahn braucht mein Ford etwa 17 Liter“, gab eine Hennigsdorferin zur Antwort, die ihr Fahrzeug vor gut zwanzig Jahren in Belgien erwarb. Und zwar so, wie sie es sich in türkis auf dem Platz präsentierte. Passend mit türkisfarbenen Regen- oder Sonnenschirmen auf der Hutablage, Würfeln als Reifenventilkappen und einer ebenfalls türkisfarbenen Kopfbedeckung der stolzen Besitzerin.

Liebevolles Interieur eines Wagens bei den US Car Classics. Quelle: Udo Böhlefeld

An Verkaufsständen konnte man Oldtimer-Teile oder die passenden Oldtimer-Accessoires, Mode, Schmuck und anderes erwerben. Zu den vergleichsweise wenigen Automobilwerkstätten, die mit den Klassikern handeln oder sie aufarbeiten, gesellte sich ein kommerzieller Verleiher, der die automobilen Träume im Bedarfsfall – bei Hochzeiten oder einfach nur für eine vergnügliche Ausfahrt – für Auto-Enthusiasten (mit oder ohne Familie) möglich macht. Platz ist in den meisten Classic Cars reichlich, die üppigen Polster erinnern oft an Omas Wohnzimmercouch.

Grundsätzliche Ablehnung

Ortsvorsteher Dirk Steinhausen, selbst Oldtimerfahrer, wie er betont, bleibt auch nach der Veranstaltung skeptisch. „Auch wenn in diesem Jahr nur ein Bruchteil der sonst üblichen 5000 Besucher zu den US Car Classics gekommen sind, ändert das nichts an meiner grundsätzlichen Ablehnung. Der für die Genehmigung zuständige Landkreis war weder mit dem Ordnungsamt, noch dem Gesundheitsamt vertreten. Was, wenn tatsächlich 1500 oder mehr Zuschauer gekommen wären?“ Weder die auf dem Gelände streifenden drei Mitarbeiter des Großbeerener Ordnungsamtes, noch die zwei anwesenden Polizisten hätten die Möglichkeit gehabt, die Veranstaltung aufzulösen. Unabhängig von Corona sieht Steinhausen die Größe der Veranstaltung kritisch: „Müssen wir eine solche Veranstaltung in einem Dorf machen, das 900 Einwohner hat?“, fragt er. „Beschwerden aus der Bevölkerung gibt’s immer. Bei dieser hier aber sind es deutlich mehr als sonst.“

Von Udo Böhlefeld