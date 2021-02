Dahme-Spreewald

Überraschung bei der SPD in Dahme-Spreewald: Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehman hat angekündigt, dass sie sich im September erneut um ein Mandat im Bundestag bewerben will. Der Unterbezirk Dahme-Spreewald hat sie inzwischen auch einstimmig nominiert. Das letzte Wort hat die Wahlkreiskonferenz.

Lehmann, die lange im Brandenburgischen Landtag gesessen hat und ihre Karriere als Berufspolitikerin eigentlich schon beendet hatte, sitzt seit Ende 2019 im Bundestag. Sie war damals für Manja Schüle nachgerückt, die in Brandenburg Ministerin wurde.

Weiteres Mandat noch vor einem Jahr ausgeschlossen

Überraschend ist die jetzige Nachricht deshalb, weil Sylvia Lehmann damals eine weitere Kandidatur 2021 für sich ausgeschlossen hatte. In einem MAZ-Interview sagte sie: „Ich mag es nicht, wenn Politiker ihr ganzes Leben im Parlament verbringen. Ich bin für einen Generationswechsel, deshalb ist das wirklich meine letzte Wahlperiode.“ Offenbar fehlt der Partei jetzt aber die Alternative.

Eigentlich sollte der Direktkandidat für den Wahlkreis 62, der neben Dahme-Spreewald auch große Teile Teltow-Flämings umfasst, schon Anfang November bei einer Wahlkonferenz in Großbeeren gewählt werden. Vier Kandidaten hatten sich bereit erklärt, darunter die Unterbezirksvorsitzende von Teltow-Fläming, Bettina Lugk, und der ehemalige Dezernent Wolfgang Starke. Die Konferenz wurde aber coronabedingt abgesagt, und die Kandidaten zogen nach und nach ihre Bewerbungen zurück. „Ich wurde von vielen Seiten angesprochen und gebeten, jetzt doch anzutreten“, wird Sylvia Lehmann zitiert.

Positive Bilanz bewog zur erneuten Kandidatur

Sie sei daraufhin einige Tage in sich gegangen. Die positive Bilanz ihres ersten Jahres, in der sie nach eigenen Angaben zwei Millionen Euro Fördergeld in die Region holte, bewegte sie dann offenbar zur erneuten Kandidatur. Die Unterbezirksvorsitzende, Tina Fischer, begrüßte die Entscheidung. „Sylvia kennt die Menschen und die Regionen. Sie ist tief mit ihnen verwurzelt“, sagt sie.

Die Bundestagswahlen finden im September statt. Im Bundestagswahlkreis 62, der neben Dahme-Spreewald und großen Teilen von Teltow-Fläming auch die Stadt Lübbenau umfasst, hätte Sylvia Lehmann allerdings harte Konkurrenz. Für die CDU wurde wieder Jana Schimke nominiert, die bei den vergangenen zwei Wahlen den Wahlkreis jeweils mit deutlichem Vorsprung holte. Angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse auf Bundesebene gilt Schimke auch jetzt als Favoritin auf das Direktmandat. Sylvia Lehmanns Hoffnungen dürften eher auf einem guten Listenplatz liegen. Die Listen der Parteien werden im Mai aufgestellt.

Von Oliver Fischer