Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Impfungen sind wieder gefragt, seit die Inzidenzen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming auf immer neue Rekordhöhen klettern. Zum Teil stehen die Menschen stundenlang an, wie bei einer Impfaktion beim Ludwigsfelder Hornbach-Baumarkt oder im freikirchlichen Zentrum in Zeesen.

Und für viele stellt sich die Frage: Wo und wann kann ich mich jetzt schnell impfen oder boostern lassen? Wir haben hier zusammengetragen, welche Impfaktionen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming es derzeit gibt. Dieser Text wird laufend aktualisiert. Wenn hier eine Impfaktion fehlt oder Sie eine Impfaktion organisieren, melden Sie sich gern bei uns (am besten per Mail unter desk.df@maz-online.de).

Diese Impfaktionen und Impfstellen gibt es in Teltow-Fläming:

Grundsätzlich wird in vielen Haus- und Facharztpraxen geimpft, allerdings nur mit Termin. Termine vergeben die jeweiligen Praxen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die impfenden Ärzte in Teltow-Fläming.

Impfzentrum Luckenwalde

Seit 1. Dezember ist das Impfzentrum in der Fläminghalle in Luckenwalde wieder geöffnet. Geöffnet ist es montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Termine können online gebucht werden unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung. Impfungen sind aber auch ohne Termin möglich, der Landkreis weist allerdings darauf hin, dass in diesem Fall mit Wartezeiten zu rechnen ist. Letzter Einlass für Impfungen ohne Termin ist jeweils um 17 Uhr. Im Impfzentrum Luckenwalde gibt es drei Impfstraßen, an denen die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht werden. Ab Samstag, 11. Dezember ,wird das Impfzentrum auf vier Impfstraßen aufgestockt. Für den 18. Dezember werden keine Termine vergeben, sie sind für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren reserviert. Impfen ohne Termin ist aber auch an diesem Tag möglich. Das Impfzentrum ist am 24.,25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2022 geschlossen.

Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde ist für kommenden Sonntag (12. Dezember) in den Arztpraxen von Jörg Kaufmann und Elke Lübcke eine Impfaktion geplant. Von 9 bis 14 Uhr können sich Interessierte in dem Gesundheitszentrum am Ludwigsfelder Bahnhof gegen das Coronavirus impfen lassen.

Auch im Ludwigsfelder Krankenhaus gibt es wieder die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, seit dem 29. November sogar an drei Tagen in der Woche: mittwochs, donnerstags und freitags. Darauf hatten sich Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Burkhard Schult, verständigt. Wie das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow mitteilt, sind E rst- und Zweitimpfungen ab 12 Jahren möglich. Booster-Impfungen können inzwischen unabhängig vom Alter (ab 12 Jahren) gebucht werden. Impftermine können unter www.ludwigsfelde.de/impftermin vereinbart werden. In den letzten beiden Wochen des Jahres werden nur noch Zweitimpfungen durchgeführt.

Die buchbaren Zeitfenster sind jeweils für Termine in der Folgewoche freigeschaltet, sobald eine Impfstofflieferung bestätigt wurde. Wie das Rathaus mitteilt, ist das in der Regel mittwochs. Wer einen Termin gebucht hat, wird gebeten, einen ausgefüllten Anamnesebogen (rki.de) mitzubringen. „Trotz des zusätzlichen Angebotes wird darum gebeten, auch weiterhin Impftermine bei den Hausärzten anzufragen und wahrzunehmen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Ab 18. Dezember wird die Impfstelle im Ludwigsfelder Krankenhaus durch den Landkreis und die DRK-Flüchtlingshilfe verstärkt. Dann wird auch montags, dienstags und samstags dort in zwei Impfstraßen geimpft. Die Termine am Montag, Dienstag und Samstag (ab 18.12.2021) können ab Freitag, 10.12.2021, im Buchungsportal des Landkreises reserviert werden: www.teltow-flaeming.de/corona-impfung

Im Hornbach-Baumarkt in Ludwigsfelde findet am 18. Dezember von 9 bis 15 Uhr eine weitere Impfaktion ohne Termin statt, auch für die Zweitimpfungen derjenigen, die am 27. November erstmals geimpft wurden.

Großbeeren

In Großbeeren impft das Ärztehaus rund um Christian Schäfer bis zum 18. Dezember jeden Sonnabend gegen das Coronavirus. Los geht es jeweils um 10 Uhr im Großbeerener Gemeindesaal. Jeder, der will, kann vorbeikommen – die Impfaktion geht bis 12 Uhr.

Zossen

An den beiden Advent-Wochenenden 11./12. und 18./19. Dezember können sich Einwohner der Stadt im Rathaus Zossen impfen lassen. Die Impfaktionen finden jeweils von 9.30 und 18 Uhr statt. Termine können online vereinbart werden . Zugrundegelegt werden die Stiko-Empfehlungen. Das heißt, in Zossen können Erst- und Zweitimpfungen an Personen ab zwölf Jahren verabreicht werden sowie Auffrischungsimpfungen (Booster) für Personen ab 18 Jahren, letzteres frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung.

Baruth

Am Samstag, 11. Dzeember, von 8:30 bis 14 Uhr gibt es im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Baruth einen Impftag (wie bereits am vergangenen Samstag). Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine Voranmeldung im MVZ nötig: Tel. 033704 97224.

Altes Lager

Der Feuerwehrverein Altes Lager organisiert für Samstag, 18. Dezember, eine Impfaktion im Kulturzentrum Das Haus, Kastanienallee 21. Beginn ist um 8.30 Uhr. Geimpft wird zum einen ohne Termin, es können aber auch unter 0151-58146878 Termine vereinbart werden. Erreichbar ist die Nummer montags bis freitags von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr. Wer ein ernsthaftes Transportproblem zu der Impfaktion hat, kann bei der Terminvergabe eine Abholung vereinbaren. Impfwillige müssen bei der Aktion ihren Personalausweis und dem Impfausweis mitbringen.

Luckenwalde

In der Praxis am Markt, Markt 5, findet am Samstag, 11. Dezember, von 9-16 Uhr eine offene Impfsprechstunde statt. Impfwillige werden gebeten, ihren Impfausweis und die Chipkarte der Krankenkasse mitzubringen

Diese Impfaktionen und Impfstellen gibt es in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Der Landkreis arbeitet zudem am Aufbau zweier Impfpunkte in Wildau und Königs Wusterhausen.

Impfzentrum Schönefeld

Das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (BER-Terminal 5) ist seit dem 1. Dezember wieder in Betrieb. Ab dem 7. Dezember ist es von dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Geimpft wird ohne Termin, Wartezeiten sind möglich. Als Impfstoff kommt nach Angaben des Landkreises derzeit ausschließlich Spikevax von Moderna zum Einsatz. Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) sind damit bei allen Menschen ab 30 Jahren sowohl die Grundimmunisierung (Erst- und Zweitimpfung) als auch Auffrischimpfungen (also das Boostern) möglich. Das Impfzentrum kann über den Parkplatz P56 am BER-Terminal 5, dem alten Schönefelder Flughafen, erreicht werden.

A10-Center Wildau

Am Donnerstag, 9. Dezember, eröffnet eine neue Impfstelle im A-10-Center in Wildau. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss und ist barrierefrei über die Zugänge Nord und West zu erreichen. Geöffnet ist sie jeweils ab 9.30 Uhr, geimpft wird ohne Termin. Von Donnerstag, 9. Dezember, bis Samstag, 11. Dezember, stehen täglich circa 100 Impfdosen Biontech für die Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen zur Verfügung. Der Zugang zur Impfstelle erfolgt über ein Warteschlangenmanagement in der Reihenfolge der ankommenden Personen. Betrieben wird die Impfstelle vom ASB im Auftrag des Landkreises

Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen gibt es seit Mittwoch, 8. Dezember, einen Impfpunkt in der Paul-Dinter-Halle, Eingang/Zufahrt über die Maxim-Gorki-Straße/Ecke Jahnstraße. Öffnungszeiten: Mittwoch 8. Donnerstag, 9. und Freitag, 10. Dezember jeweils ab 14 Uhr, geimpft wird ohne Termin. Kommende Woche soll der Impfpunkt dann am Dienstag, 14. Dezember, Mittwoch, 15. Dezember, und Donnerstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr geöffnet sein. Pro Tag stehen 100 Impfdosen Biontech zur Verfügung. Die Stadt weist darauf hin, dass jeder Besucher seinen Personalausweis und seinen Impfausweis mitbringen muss. Geimpft werden ausschließlich Erwachsene ab 18 Jahren.

Großziethen

Am Mittwoch, dem 15. Dezember, ab ca. 10 Uhr startet eine Impfaktion für die Erst-, Zweit- und Drittimpfung im evangelischen Gemeindezentrum in Großziethen (Alt Großziethen 40, 12529 Schönefeld, OT Großziethen). Eine Anmeldung ist nicht nötig. Organisiert wurde die Impfaktion von der Kirchengemeinde, die dem Landkreis und seinem Impfteam ihre Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stellt. Verimpft werden 100 Dosen der Impfstoffe von BioNTech/ Pfizer und Moderna. Geimpft werden alle ab 12 Jahren.

Mitzubringen sind der Impfausweis sowie der Personalausweis. Bei Minderjährigen müssen die Eltern auf dem Einwilligungs- und dem Anamnesebogen unterschreiben.

Für Senioren ohne eigenen PKW bietet die Gemeinde bei Bedarf einen Fahrdienst an, soweit die Kapazitäten dafür reichen. Eine Anmeldung für den Fahrdienst ist am Montag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr telefonisch im Gemeindebüro (Tel.: 03379 44 92 71) möglich.

Mittenwalde

Ein Pop-Up-Impfzentrum ist am 11. Dezember von 9.30 Uhr bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mittenwalde geöffnet. Es wird ohne Termin geimpft.

Zeuthen

Das mobile Impfteam des Landkreises impft am Freitag, 10. Dezember, ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulstraße 4.

Groß Köris

Am 11. Dezember wird von 8 bis voraussichtlich 14 Uhr in der Kirche in Groß Köris geimpft. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Halbe

Die Hausarztpraxis Möpert & Möpert bietet an den kommenden beiden Samstagen, 11. und 18. Dezember von 9 – 13 Uhr, im Bürgertreff in Halbe Impfaktionen ohne Termin an. Außerdem wird bis zum 22. Dezember jeweils mittwochs von 14 – 16 Uhr ohne Termin in der Hausarztpraxis, Lindenstraße 43, geimpft.

Lübben

Der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald betreibt eine offene Impfstelle in Lübben, im DRK-Zentrum Lübben, Am Ostergrund 20. Sie ist täglich ab 8 Uhr geöffnet. Voraussichtlich bis zum 31.12.2021 können dort täglich bis zu 100 Impfdosen verabreicht werden. Als Impfstoff steht Comirnaty von Biontech / Pfizer für die Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung zur Verfügung. Im Moment erfolgen die Impfungen noch ohne Terminvergabe. Der Zugang zur Impfstelle erfolgt über ein Warteschlangenmanagement in der Reihenfolge der ankommenden Personen. Das DRK weist darauf hin, dass dass sich der Wartebereich außerhalb des Gebäudes befindet und nicht überdacht ist. Das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der AHA-Regeln sind Pflicht. Mitzubringen oder vor Ort auszufüllen sind folgende Dokumente: Pdf Anamnese- und Einwilligungsbogen und Pdf Aufklärungsmerkblatt.

Weitere Impftermine und Impfstellen im Süden von Dahme-Spreewald finden Sie auf der Homepage des Landkreises.

Von cas/jap/vb/ver