Rangsdorf

Pünktlich um 7 Uhr morgens gab es ungewöhnliche Betriebsamkeit auf dem Parkplatz am Rangsdorfer Südring Center. Der privat von Monika und Thomas Blüm organisierte Hilfskonvoi für die Ukraine machte sich auf die etwa neunstündige Reise in die polnisch-ukrainische Grenzregion.

Eigentlich sollte die Reise nach dem Betanken pünktlich um 8 Uhr losgehen. Bis es tatsächlich so weit war, zeigte die Uhr 8:30 Uhr. Schon seit dem zurückliegenden Montag stand das Telefon der beiden nicht mehr still. Ein Facebook-Post, von Monika Blüm in die Rangsdorfer Facebook-Gruppen geteilt, sorgte für ein überwältigendes Echo. Hunderte Anrufer brachten Spenden vorbei, die Zahl der Fahrzeugführer, die sich an dem Marathon nach Südost-Polen beteiligen wollten, stieg täglich.

Happy Birthday: Ramona Linné aus Caputh (links) bekommt ein Ständchen zum Ehrentag, bevor es zum Tanken nach Groß Machnow geht. Quelle: Udo Böhlefeld

Einmal volltanken bei Bär und Ollenroth in Rangsdorf

Am Ende waren es rund 30 Fahrzeuge mit über 50 Fahrerinnen und Fahrern, die sich früh am Samstagmorgen auf den Weg machten. Und beileibe nicht nur Rangsdorfer. Potsdamer, Berliner, Fahrerinnen und Fahrer aus Caputh und Angermünde sowie aus dem ganzen Bundesgebiet hatten sich zwischenzeitlich dem Tross angeschlossen. Die Teilnehmer mit dem weitesten Anfahrtsweg nach Rangsdorf kamen aus Winsen an der Luhe bei Hamburg und aus dem westfälischen Dortmund.

Nicht alle Teilnehmer starteten vom Südring Center. Rund ein Drittel war kurzfristig zu einem anderen Treffpunkt dirigiert worden. Denn die Diesel-Fahrzeuge konnten sich eine Tankfüllung und volle Reservekanister beim Rangsdorfer Haustechnik-Großhändler Bär und Ollenroth abholen. Aber auch die Benziner gingen nicht leer aus – deshalb der andere Startpunkt.

Längst nicht alle Fahrzeuge passen auf’s Bild, trotz Weitwinkel. Quelle: Udo Böhlefeld

Hunderte Rangsdorfer spendeten

Bereits am vorhergehenden Nachmittag waren die Fahrzeuge am Privathaus von Monika und Thomas Blüm beladen worden. Um die hundert Rangsdorferinnen und Rangsdorfer waren extra gekommen, um mit anzupacken. Per Menschenkette ging das enorm schnell und schwungvoll. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hieß es dann Pause: Die Fleischerei Balk aus Rangsdorf hatte einen riesigen Topf Soljanka gesponsert.

Ankunft am Abend geplant

Die Ankunft in der Zielregion an der Grenze ist für den Samstagabend geplant. Auch dort wird es erst einmal heiße Suppe für die über 50 Fahrerinnen und Fahrer und vor allem für die Flüchtenden aus der Ukraine geben. Anschließend organisieren Monika und Thomas Blüm die Rückreise. Denn die soll keinesfalls leer stattfinden. Sie wollen so viele Flüchtende wie möglich mit zurück bringen. Unterkünfte sind bereits organisiert: Stand Samstagmorgen haben sich Hausbesitzer und Wohnungsinhaber zur Aufnahme von mehr als hundert Flüchtenden bereit erklärt.

19 Uhr: Hilfskonvoi aus Rangsdorf am Ziel eingetroffen

Der Hilfskonvoi aus Rangsdorf ist im Zielgebiet an der polnisch-ukurainischen Grenze eingetroffen. In der Nähe von Hrubieszow Gmina fanden die Helferinnen und Helfer zwei Lager vor, in denen unzählige Kinder mit Müttern oder Vätern auf Hilfe und eine mögliche Weiterreise warten. Ein Teil der Helfer hat deshalb beschlossen, noch heute die Rückfahrt anzutreten, damit die Flüchtenden so schnell wie möglich in eine menschlichere Umgebung kommen.

Angekommen an der Grenze. Quelle: Privat

Am Vormittag zurück nach Rangsdorf

Doch jetzt müssen erst einmal die Autos entladen werden. Dazu musste der Konvoi zurück ins Landesinnere nach Tosin, wo die polnischen Behörden einen großen Raum zur Verfügung gestellt haben. Die Teilnehmer des Konvois, die die Nacht in Polen verbringen, fahren morgen früh erneut an die Grenze bei Hrubieszow Gmina, um möglichst viele Fahrgäste mitzubringen.

Aktuell befinden sich die Helferinnen und Helfer aus Brandenburg im polnischen Grenzgebiet. Quelle: Privat

Wird fortgesetzt.

Von Udo Böhlefeld