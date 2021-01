Blankenfelde-Mahlow

Mit einem Offenen Brief wenden sich Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien und Bürgermeister der BER-Umlandgemeinden an Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Anlass für den Offenen Brief ist die Entscheidung der Ministerin Ende vergangenen Jahres, die so genannte BEAR-Studie nicht zu genehmigen.

Kurz nachdem die Charité-Studie im vergangenen Jahr in der Gemeindevertretung in Blankenfelde-Mahlow vorgestellt und die Teilnahme der Gemeinde beschlossen worden war, versagte das Bildungsministerium in Potsdam der Studie ihre Genehmigung. Die BEAR-Studie soll die Auswirkungen von Ultrafeinstaub (UFP) auf die Gesundheit und die kognitiven Fähigkeiten von Kindern untersuchen. In der Umgebung des BER sollte es vor allem um den UFP durch den zunehmendem Flugverkehr am BER gehen.

Anlass zur Besorgnis

Medizinische Studien belegen, dass UFP mindestens so gesundheitsschädlich ist wie gröberer Feinstaub. Aufgrund seiner nachgewiesenen Eigenschaften - insbesondere die Fähigkeit, in Zellen, Blutstrom, Gewebe und Zentralnervensystem einzudringen – gibt UFP Anlass zu besonderer Besorgnis. Darüber hinaus gibt es für UFP noch keine gesetzlichen Grenzwerte, anders als für Feinstaub. Es fehlt noch an epidemiologischen Studien, um die Wirkung abschließend beurteilen zu können.

Der offene Brief, initiiert durch Bündnis 90/Grüne in Blankenfelde-Mahlow, später unterzeichnet durch zahlreiche grüne Basisorganisationen im BER-Umfeld und anderen Parteien sowie Bürgermeistern, kritisiert deshalb auch die ablehnende Haltung des Ministeriums gegenüber der Studie. „Mit Unverständnis haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Durchführung der BEAR-Studie an Brandenburger Schulen durch Ihr Ministerium untersagt wurde. Sie argumentieren, dass „medizinisch-epidemiologische und gesundheitliche Fragestellungen [...] keinen direkten Zusammenhang mit den betroffenen Grundschulen aufweisen“ schreiben die Unterzeichner und wenden sich damit gegen die Auffassung der Ministerin, der zufolge „die Studie der Gesunderhaltung der Schülerinnen und Schüler schaden könnte.“

UFP-Belastung muss Konsequenzen haben

Vielmehr biete die Studie „eine einmalige Chance nachzusteuern und durch Zeitreihen bis zur Vollauslastung des BER Veränderungen im Gesundheitszustand mit veränderten Feinstaub/Ultrafeinstaub-Belastungen – sowohl der Außen- als auch der Innenraumluft – zu korrelieren.“

Sollte die Studie zu dem Ergebnis kommen, dass die UFP-Belastung einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder hat, dann, so heißt es weiter „muss das selbstverständlich Konsequenzen haben.“ Zum einen müsse ein festgestelltes Risiko in die Abwägung bezüglich zumutbarer Belastungen für Kinder in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen in der Nähe des Flughafens einbezogen werden. Es könnten aber auch direkte Konsequenzen für die Einrichtungen selbst notwendig werden. Die Unterzeichnerinnen fordern die Bildungsministerin auf, die Nichtgenehmigung der Studie zurückzuziehen und das Anliegen der Wissenschaftler erneut zu prüfen.

