Der Kreistag Teltow-Fläming will auf seiner nächsten Sitzung am 13. Dezember darüber entscheiden, ob er einen Naturpark Baruther Urstromtal befürwortet oder ablehnt. Der eigens gegründete Förderverein gleichen Namens kämpft seit zwei Jahrzehnten für ein geschütztes und gefördertes Großgebiet. Doch die Hälfte der betroffenen Gemeinden lehnt das Vorhaben bisher ab, darunter mit Baruth die Namen gebende Gemeinde. Dort versucht eine Gruppe Naturpark-Überzeugter nun kurz vor der Kreistagsabstimmung das Ruder herum zu reißen und fordert ein Umdenken.

Von sechs Kommunen sind drei - Zossen, Am Mellensee mit der Bedingung den Sitz der Parkverwaltung zu bekommen und Luckenwalde – dafür; Nuthe-Urstromtal, Jüterbog und Baruth sind dagegen. Letzteres Städtchen „bisher“ muss man seit kurzem sagen. So hatte das Frauennetzwerk Baruth, das mit zwei Vertreterinnen in der Stadtverordnetenversammlung mitregiert, gerade eine Videokonferenz zu diesem Thema, schreibt ihre Sprecherin Petra Liesenfeld der MAZ.

Hinweisschilder mitten in Baruth.

Das Fazit der Frauen: Alle anwesenden Fachleute hätten bestätigt, dass der Hauptgrund für die Ablehnung, die Angst der Landwirte vor Einschränkungen, unbegründet sei. „Der Naturpark hat keinerlei Befugnisse in diese Richtung, die Landwirte haben also in Wirklichkeit absolut nichts zu befürchten“, schreibt Liesenfeld; „das einzige, was passieren könnte, wäre, dass die Ranger, die es dann geben würde, Verstöße gegen jetzt schon geltendes Recht aufdecken würden.“

Frauennetzwerk fordert zweite Abstimmung

Die Frauen vom Netzwerk Baruth wollen vor der Abstimmung im Kreistag noch einmal öffentlich betonen: „Es kommen also über die schon durch Naturschutzgebiete etc. bestehenden Regelungen keine neuen durch den Naturpark hinzu. Von daher ist diese Sorge der Landwirte vollkommen irrational.“ Selbst sie könnten profitieren, denn sie könnten über den Naturpark-Status Fördergelder beantragen. Und Liesenfeld schreibt: „In Baruth versuchen wir gerade, die Stadtverordneten davon zu überzeugen, in einer zweiten Abstimmung doch für den Naturpark zu stimmen, da er eine für alle Gewinn bringende Sache ist.“

Der Kreistags-Fachausschuss für Landwirtschaft und Umwelt hatte sich nach seiner Naturpark-Diskussion einhellig dafür entschieden. Nun bildet sich der Kreistag Teltow-Fläming eine Meinung zum Vorhaben Baruther Urstromtal; offiziell ernennen kann den Naturpark letztlich einzig und allein Brandenburgs Umweltministerium.

