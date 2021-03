Dahme/ Körba

Der Wasserstand des vom Austrockenen bedrohten Körbaer Teiches ist spürbar gestiegen. Der Zustand des Sees, dessen Umland 2018 den Schutzstatus als Naturschutzgebiet besitzt, hatte 2019 zur Gründung einer Interessengemeinschaft geführt, die, teils in Eigenregie, teils in Absprachen mit den beiden Amtsverwaltungen in Schlieben und Dahme, einzelne Zuflussgräben beräumte und die Einleitung von Grundwasser aus der Nachbarortschaft Schöna organisierte. Mit der Gründung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe reagierte man auf den seit den 1990er immer wieder erhobenen Vorwurf, dass man tatenlos das Verschwinden des einst von Mönchen angestauten Gewässers zusehen würde. Dass der Teich zu etwa 90 Prozent auf Körbaer Seite (Landkreis Elbe-Elster) und nur zu rund zehn Prozent auf Dahmer, also Teltow-Fläming-Seite liegt, hatte eine Zusammenarbeit bis dahin immer wieder verhindert.

Pegelstand ist deutlich geklettert

Das im vergangenen Jahr auf der Dahmer Seite verhängte Badeverbot wurde in dieser Woche seitens des Landkreises TF wieder aufgehoben. Ein an der vor gut einem Jahr noch trockenliegenden Staumauer gemessener Pegelstand von 72 Zentimetern, wie auf der Webseite des Dahmer Amtes stolz verkündet, freut vor allem jene, die sich darauf hoffen, dass der Teich eines Tages wieder seinem Ruf als Bade- und Erholungsgewässer gerecht wird

Doch die Freude teilt nicht jeder. Denn der Aktionismus der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Teichretter birgt die Gefahr, dass der Naturschutz dabei außer Blick gerät. Wer den Teich noch von früher kennt, wird in derzeit kaum wiedererkennen. Die Rest unzähliger, gefällter Bäume und eine riesige Halde ausgebaggerter Schilfwurzeln, dazu mit der Säge verbreiterte und begradigte Wege und Spuren schwerer Fahrzeuge, die sich durch fast den gesamten Flachwasser-Bereich ziehen, haben den naturnahen Charakter des Teiches zumindest optisch stark verändert.

Erschrocken vom der Intensität der Eingriffe zeigte man sich auch in der Unteren Naturschutzbehörde Elbe-Elster. „Mit den durchgeführten Maßnahmen ist man weit über dies Ziel hinausgeschossen. Zu den auf der Seite des Landkreises Elbe-Elster durchgeführten Maßnahmen ist die untere Naturschutzbehörde im Vorfeld nicht beteiligt worden“, widerspricht Torsten Hoffgaard von der dortigen Kreisverwaltung den Äußerungen beider Amtsdirektoren, dass Art und Umfang der Arbeiten mit den Naturschutzbehörden abgesprochen gewesen seien. „Vorgesehen war, dass zur Erhaltung der Teichbodenvegetation Röhrichte wasserseitig im Frühsommer gemäht werden. Die Altbestände sollen nach dem 30. September eines jeden Jahres abschnittsweise gemäht werden. Hierzu war im Jahr 2019 zwischen dem Amt Schlieben, dem Landesumweltamt und der unteren Naturschutzbehörde ein Konzept vereinbart worden, wonach die Mahd abschnittsweise und jährlich gestaffelt erfolgt und ein ausreichender ufernaher Röhrichtstreifen dauerhaft erhalten bleibt“ beschreibt Hoffgaard, was tatsächlich vereinbart wurde.

Umweltbehörde verfügt Baustopp und Teil-Rückbau

Bei einem Vor-Ort-Termin auf Körbaer Seite wurden angesichts des Ausmaßes ein Stopp der weiteren Umgestaltungsmaßnahmen und die teilweise Entfernung des zur Anhebung der Uferbereiche eingelagerten Baumschnitt- und Wurzelrestematerials verfügt. „Durch die Ablagerung des abgemulchten Materials in den Uferbereichen, bestand die Gefahr, dass im Zuge der weiteren Zersetzung Nährstoffe in den See gespült werden und das sensible Gewässer belasten. Ob es insbesondere durch die großflächige Mahd zu nachhaltigen Schädigungen des Naturhaushaltes, zum Beispiel hinsichtlich der Brutmöglichkeiten gekommen ist, kann erst im Verlauf der diesjährigen Vegetationsperiode beurteilt werden“, sagt Hoffgaard.

Auch die Auswirkungen auf den Lebensraum der streng geschützten Biber, die es im Körbaer Teich gibt, lassen sich derzeit kaum abschätzen. Ob weitere ordnungsbehördliche Maßnahmen und Sanktionen schließe man nicht aus.

