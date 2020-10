Oehna

Blätter durch den Mixer jagen, um einen hochwertigen Dünger herzustellen oder Holz vergasen, um daraus Aktivkohle zu gewinnen – das klingt kurios und komplex. Ist es aber nicht, wie die Grundschüler der evangelischen Grundschule in Jüterbog inzwischen wissen. Im Rahmen des Umweltprojektes „Lebendige Erden“ steht bei ihnen im Jahr 2020 die Fruchtbarkeit des Erdbodens im Fokus. Gemeinsam mit dem Mietar e.V. – einem vor 18 Jahren gegründeten Verein für Kinder und Jugendliche mit Sitz in Oehna – lernen die Schüler dabei mehr über die Herstellung von Humus kennen.

Die Bodensubstanz gilt als wichtige Nährstoffquelle und das Geheimnis gesunder und wüchsiger Pflanzen. An den sogenannten „Humus-Tagen“ zeigen die Vereinsmitglieder Kimo und Junus Gußmann sowie Moritz und Mia Wallmann den Schülern im Garten von Projektleiter Marcel Barz in Oehna, wie Humus hergestellt wird und welche positiven Auswirkungen ein fruchtbarer Boden auf die Pflanzenwelt hat.

Wie Marcel Barz berichtet, entstand die Idee für das Umweltprojekt Anfang des Jahres. Anlass war der UN Millennium Ecosystem Assessment Report – eine groß angelegte und von den Vereinten Nationen initiierte Studie über den globalen Zustand der Ökosysteme aus dem Jahr 2005, mit dem sich der Verein nun intensiv beschäftigt hat. „ Humus ist ein wichtiges Thema“, erklärt Marcel Barz. „Und in dem Bericht steht, dass ein Drittel der fruchtbaren Böden auf unserer Erde schon zerstört sind.“

Die Grundschüler sind interessiert daran, mehr über ihre Umwelt zu erfahren. Quelle: Isabelle Richter

Mit dem Projekt „Lebendige Erden“ wollen die Mietar-Mitglieder zum umweltbewussten Denken anregen und selber mit gutem Beispiel vorangehen. „Wir versuchen uns selbst schlau zu machen und unser Wissen dann am Humus-Tag an die Kinder weiterzugeben“, so Marcel Barz zum Zweck. Dazu stehen er und seine Vereinskollegen auch in persönlichem Kontakt mit Wissenschaftlern wie Ralf Otterpohl von der Technischen Universität Hamburg, die selbst Forschungen zur Produktion von Humussubstraten betreiben. Zudem werden Methoden von Bodenforschern praktisch in dem Projekt angewendet. Zum Beispiel die Herstellung von Protoplasmawasser nach Herwig Pommeresche, der mit zerkleinerten Grünpflanzen auf Testfeldern in Norwegen Ernteergebnisse erzielen konnte, die keine konventionelle Landwirtschaft annähernd erreicht.

Aktivkohleherstellung und Fermentation

Das Umweltprojekt läuft noch bis Ende des Jahres und wird vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft im Rahmen der Kleinprojekteförderung „Aktion Gesunde Umwelt“ unterstützt. Mit den 2.500 Euro werden die benötigten Materialien finanziert. So wurde bisher unter anderem ein Holzvergaserofen gebaut, mit dem Aktivkohle hergestellt werden kann. Sie ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil zum Aufbau von Humus. Des Weiteren lernen die Schüler mehr über die Fermentation organischer Materialien. Mit der Bokashi-Methode wird der Abfall mehrere Wochen lang in einem luftdicht verschlossenen Eimer aufbewahrt und ist mindestens so wertvoll wie reifer Kompost, aber weniger arbeitsintensiv.

Die Bokashi-Methode: In diesem Eimer ist der Fermentationsprozess schon deutlich erkennbar. Quelle: Isabelle Richter

An zwei „Humus-Tagen“ haben die Grundschüler schon viel über das Thema gelernt. Ein weiterer Projekttag soll laut Marcel Barz noch folgen. Denn er erklärt: „Die Kinder sind immer Feuer und Flamme und mit Herz dabei.“ Am Ende werden sie den fertigen Humus dann auch in die angelegten Gemüse- und Hochbeeten einarbeiten können und die Beete so für die kommende Saison vorbereiten. Wie sich die Pflanzen in der fruchtbaren Erde entwickeln, wird sich dann im Jahr 2021 zeigen.

Von Isabelle Richter