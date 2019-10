Dabendorf

Achtung, Wildwechsel! Allein drei Unfälle nach Wildwechseln gab es laut Information der Polizei am Dienstag. Ein Pkw stieß am Nachmittag auf der Ortsverbindungsstraße Glienick-Dabendorf mit einem Reh zusammen. Das Tier verendete am Unfallort, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Auf der B 96 bei Neuhof stießen am Abzweig Lindenbrück ebenfalls ein Auto und ein Reh zusammen. Das Tier verschwand nach dem Unfall. Am späten Abend ereignete sich ein weiterer Wildunfall in der Straße Am Ring am Kummersdorf-Gut. Hier kollidierte ein Pkw mit einem Wildschwein. Das Tier lief davon, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Von MAZonline