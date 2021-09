Kemlitz

Eine 40-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B 102 bei Kemlitz am Montagnachmittag verletzt worden. Sie kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, wo der Wagen mit einem Baum kollidierte. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kollision wurde das Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline