Luckenwalde

Ein 19-jähriger Autofahrer wollte in Luckenwalde mit seinem Kleinwagen am Dienstag nach rechts in die Beelitzer Straße einbiegen. Dabei stieß er mit einer 25-jährigen Radfahrerin zusammen. Sie wurde leicht verletzt. Auf etwa 750 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt.

Von MAZonline