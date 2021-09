Luckenwalde

Bei einem Unfall wurde am Mittwochnachmittag in Luckenwalde eine Frau verletzt. Auf der Frankenfelder Chaussee stieß ein Pkw mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die 64-jährige Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden, der auf eine Summe in Höhe von etwa 1100 Euro geschätzt wird.

Von MAZonline