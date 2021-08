Unfall Luckenwalde: Zwei Personen schwer verletzt

Luckenwalde

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei eine 41-jährige Ford-Fahrerin auf der Kirchstraße in Luckenwalde unterwegs gewesen und wollte die Kreuzung zur Zinnaer Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten BMW einer 23-Jährigen, die auf der Zinnaer Straße in Richtung Am Nuthefließ fuhr.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrerinnen wurden schwer verwundet bei dem Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden, der auf eine Summe von insgesamt 4500 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

