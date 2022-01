Kemlitz

Ein 31-jähriger Honda-Fahrer befuhr am Neujahrstag die Landesstraße 712 aus Richtung Kemlitz in Richtung Paplitz. Mittags kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurden er, sein Kind (2) und seine Ehefrau (32) leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Am Pkw entstand Totalschaden, so die Polizei. Der Wert kann mit rund 8.000 Euro beziffert werden.

Von MAZonline