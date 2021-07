Baruth

Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch die Straße am Mühlenberg in Baruth, als diesem ein unbekannter Pkw entgegenkam und seinen linken Außenspiegel touchierte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt aber fort. Die Kriminalpolizei ermittelt deswegen. Wer Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer hat, kann sich unter Tel. 03371 6000 bei der Polizei melden.

Von MAZonline