Dahme

Aus unbekannten Gründen kollidierte ein Güllelaster am Freitagmorgen in Dahme mit einem Baum. Der 39-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, konnte jedoch durch die Feuerwehr befreit werden und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Güllelaster war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Fahrzeug und dem Baum wird auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von MAZonline