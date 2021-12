Glasow

Ein 58-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war auf dem Glasower Damm von der Trebbiner Straße kommend in Richtung Glasow gefahren, als er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Zeugen sahen den Unfall, wählten den Notruf und leisteten erste Hilfe. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen keinen Helm und stand womöglich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an. Auf etwa 1.000 Euro wird der Sachschaden derzeit geschätzt.

Von MAZonline