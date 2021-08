Jüterbog

Am Dienstag fuhr ein 31-jähriger Radfahrer den Radweg an der Winzerhöhe in Jüterbog entlang. An der Bushaltestelle hielt ein Bus und eine 49-Jährige stieg aus. Hierbei betrat sie den Radweg und wurde vom Radfahrer erfasst. Sie erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrradfahrer stand mit 0,54 Promille unter dem Einfluss von Alkohol. Daher musste er eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline