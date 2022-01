Lichterfelde

Zu einem Unfall zwischen zwei Landwirtschaftsmaschinen – einem Traktor mit Gülle Anhänger und einem mit Schaufel – kam es am Mittwochnachmittag in Lichterfelde. In einer engen Kurve im Ort touchierten die beiden Gespanne.

Der Traktor mit Schaufel riss dabei den Gülle-Tank an der Seite auf. Dieser war voll beladen mit 30.000 Litern Gülle, die nun auslief. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer eines Gespanns leicht verletzt und kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

20 Feuerwehrleute sorgten für Ordnung. Quelle: Julian Stähle

Zum Einsatz kamen auch mehrere Wehren der Umgebung. 20 Feuerwehrleute mussten mit Besen, Schaufel und Wasser die Gülle zu beseitigen. Mit einem Radlader wurden zwei provisorische Gräben gezogen, in denen die Gülle angestaut werden konnte.

Währenddessen organisierte ein Fuhrunternehmer ein großen Tankwagen und fuhr zum Unfallort. Dort wurde die Gülle über einen Saugschlauch in den Tank gepumpt.

Nach Ankunft des Tanklasters wurde die Gülle per Saugpumpe aufgenommen. Quelle: Julian Stähle

Die Gülle hatte sich zuvor über mehrere hundert Meter auf der Dorfstraße verteilt. Sie drohte in einige Höfe hineinzulaufen. Das konnten die Feuerwehrleute aber rechtzeitig verhindern. Sie hatten mehrere Stunden damit zu tun, Straße und Zufahrten wieder sauber zu bekommen.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Beide Traktoren konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt zum Firmensitz fortsetzen. Während der Aufräumarbeiten war die Dorfstraße für drei Stunden voll gesperrt.

