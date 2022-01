Merzdorf

Ein Tanklöschfahrzeugder Feuerwehr Petkus ist am Donnerstagabend auf der B115 in der Nähe von Merzdorf auf vereister Fahrbahn ins Rutschen geraten und umgestürzt Dabei wurden die drei Feuerwehrleute an Bord leicht verletzt, berichtete der Baruther Stadtbrandmeister René Mydaß der MAZ.

Unfall mit Feuerwehrfahrzeug bei Merzdorf Quelle: Julian Stähle

Drei Feuerwehrleute zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht

Die drei Feuerwehrleute wurden zur Beobachtung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, wie schwer genau, konnte Mydaß am Abend noch nicht einschätzen. „Ob das ein Totalschaden ist, weiß ich noch nicht“, sagte er der MAZ. Der Wagen wird nun erst einmal geborgen.

Unfall mit Feuerwehrfahrzeug bei Merzdorf Quelle: Julian Stähle

Feuerwehrfahrzeug war auf dem Weg zu einem Lkw-Unfall in Merzdorf

Die Feuerwehrleute waren auf der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall in Merzdorf. Dort war ein Lkw gegen eine Laterne gerutscht, zwei weitere Lkws rutschten hinein. Verletzt wurde dort aber niemand.

Die B115 ist derzeit im Bereich der Unfallstelle in Merzdorf gesperrt, die Einsatzkräfte müssen auf die Streufahrzeuge warten, bevor sie die verunglückten Lkws bergen können.

Von Carsten Schäfer