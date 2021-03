Mahlow

Zwei Männer im Alter von 30 und 38 Jahren wurden am Samstagabend bei einem Unfall in Mahlow (Teltow-Fläming) verletzt. Beide waren mit ihren Fahrzeugen auf der Mahlower Straße unterwegs; sie fuhren hintereinander. Etwa auf Höhe der Einmündung in die Mozartstraße hielt das vordere Fahrzeug rechts am Straßenrand an. Als der Fahrer des zweiten Wagens sich anschickte, das am Rand haltende Fahrzeug zu überholen, rollte dieses jedoch wieder los. Es kam zur Kollision.

Am Samstagabend wurden zwei Personen bei einem Unfall in Mahlow verletzt. Mithilfe der Feuerwehr wurde die Unfallstelle geräumt. Quelle: Julian Stähle

Der Mann, der zuvor gestoppt hatte, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. Wie die Polizei erklärt, seien weder Alkohol, noch Drogen im Spiel gewesen, sondern Unaufmerksamkeit sei als Ursache des Unfalls anzunehmen.

Von MAZonline