Birkenhain

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der L 76 ereignet. Eine 49-jährige Autofahrerin hielt mit ihrem Citroen aus Richtung Birkenhain kommend an einer Kreuzung. Eine 54-jährige Renault-Fahrerin fuhr daraufhin auf. Die Citroen-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Renault-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, lehnte einen Rettungswagen aber ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Von MAZonline