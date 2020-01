Test für Burger-Bringservice

Luckenwalde

Mit einer ungewöhnlichen Kooperation auf Zeit unterstützen sich seit dem 6. Januar zwei junge Luckenwalder Unternehmer. David Bode sorgt für einen frisch zubereiteten Mittagstisch in seinem Deiner Foodtruck und Phill-Christopher Wechsel von der Medimobil TF GmbH sorgt dafür, dass dieser im noch warmen Zustand beim Kunden landet. Beide kennen sich noch aus Schulzeiten und gehören heute zum gleichen Freundeskreis.

Immer wenn der umgebaute Schulbus in der Stadt im Einsatz ist, also Montag, Mittwoch und Freitag, können Hungrige von 11 bis 14 Uhr den Deiner-Bringservice in Anspruch nehmen. Meist sind das Mitarbeiter von Unternehmen, die sich ihr Mittag in Büros oder Werkstätten bestellen, sagt David Bode, der dort gezielt mit Flyern wirbt. Es gilt eine Spezialkarte und ein Mindestbestellwert von zehn Euro, das Liefergebiet ist auf die Stadt Luckenwalde begrenzt.

Transport der Mahlzeiten in geschützten Boxen

Als „Lieferwagen“ kommt ein umweltfreundlicher erdgasbetriebener Stadtflitzer zum Einsatz, der am Vormittag Blutkonserven oder Gewebeproben für das Luckenwalder Krankenhaus fährt und ab Mittag zur freien Verfügung steht. Der Transport erfolgt ausschließlich in geschützten Boxen, so dass alles hygienisch einwandfrei abläuft, versichert Phill-Christopher Wechsel. Sein Mitarbeiter Frank Seiler übernimmt in den drei Stunden das Ausliefern, für ihn eine Abwechslung zur Büroarbeit.

Gefahren wird nur auf Abruf, das heißt, sobald eine telefonische Bestellung eingeht. Das Volumen ist von Tag zu Tag unterschiedlich, auf bis zu acht Bestellungen in einem Mittagsband kam David Bode bisher. Mit der Kooperation will er testen, inwieweit sich der Aufbau eines eigenen Lieferdienstes rechnet. Für Medimobil entstehen nur geringe Extrakosten, und Phill-Christopher Wechsel unterstützt den Foodtruck in der Aufbauphase gern. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass er jede Hilfe gebrauchen konnte, als er vor vier Jahren seine Firma gründete.

Midibus steht bereit für Gruppenfahrten

Wechsel sieht die Speisen-Auslieferung als Freundschaftsdienst, eine eigene Sparte dafür will er nicht aufbauen. Sein Hauptgeschäft liegt im Krankentransport, in Kurierdiensten und der Beförderung von Schülern mit Anspruch auf Fahrdienst im Auftrag des Landkreises. Mit der im September 2019 erworbenen Kraftomnibus-Konzession und dem neu angeschafften Midibus mit 22 Sitzplätzen kann mediMobil nun auch Gruppenfahrten im Gelegenheitsverkehr anbieten, von Klassenfahrten bis zu Firmenausflügen.

Auch David Bode will sein Geschäft ausbauen. Sein „mittelfristiger Traum ist die Eröffnung eines eigenen Burger-Restaurants in Luckenwalde.“ Der Foodtruck soll dann – wie schon jetzt – für private Feiern oder Firmenevents buchbar sein, doch ein täglicher Aufbau an einem anderen Standort wäre dann nicht mehr nötig. Bis dahin freut sich Bode über jedes Feedback auch zum Lieferservice. So weiß er, dass gerade das Warmhalten bei den gegenwärtigen Außentemperaturen eine Herausforderung ist. Daher soll die Ablauftechnik verbessert werden, dazu gehört auch die Umsetzung eines einfachen Kundentipps: Die Lieferboxen werden nicht nur angewärmt, sondern auch beschriftet, so dass die nervige Sucherei beim Auspacken entfällt.

Von Gerald Bornschein