Teltow-Fläming

Mit dem 30. Juni endete die Verpflichtung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Homeoffice. Große Veränderungen resultieren bei den großen Unternehmen in Teltow-Fläming daraus kaum.

Seit dem Frühjahr 2020 arbeiten die Daimler Mitarbeiter in Ludwigsfelde mobil, wo immer das möglich ist, um das Corona-Infektionsrisiko einzugrenzen. „Im Schnitt sind das mehr als zwei Drittel aller Mitarbeiter in der Verwaltung“, antwortet Silke Wagner aus der Konzernpressestelle. Natürlich folgt man bei Daimler Benz Ludwigsfelde der Konzernlinie. „Die setzt auf Flexibilität und Vertrauen.“ Virtuelles Arbeiten gehört in dem global aufgestellten Unternehmen seit Jahren zum Alltag. Egal, ob es um Arbeitsabläufe, Konferenzen und den Austausch über Standorte und Ländergrenzen hinweg geht. Seitdem im Dezember 2016 eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten aus dem Jahr 2009 erweitert worden ist, haben alle Daimler Beschäftigten ein Recht, mobil zu arbeiten, wenn es mit der jeweiligen Aufgabe vereinbar ist.

Mehr Flexibilität bei Rolls-Royce seit 2015

Ähnlich sieht es in Dahlewitz beim Flugzeugturbinenhersteller Rolls-Royce aus. Das hybride Arbeitsmodell ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Arbeiten im Büro oder mobil zu erledigen. Stefan Wriege, zuständig für die externe Unternehmenskommunikation: „Wir haben bei Rolls-Royce Deutschland seit 2015 eine Betriebsvereinbarung „Mobiles Arbeiten“, die nach Absprache mit der Führungskraft bis zu zwei Tage pro Woche mobiles Arbeiten ermöglicht hat.“ Während der Pandemie wurde diese Regelung ausgebaut, um noch mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Wie in den beiden Industrieniederlassungen hat es auch bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) bereits vor Corona Vereinbarungen zur mobilen Arbeit gegeben. Allerdings hat die Pandemie dazu geführt, dass in Hochzeiten knapp die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Backoffice, für die es möglich war, ihrer Arbeit im Homeoffice nachgingen. Daniela Toppel aus der Pressestelle der MBS findet die Flexibilität, die Homeoffice-Regelungen mit sich bringen „super“. „Aber ich fahre auch gerne ins Büro, der Austausch mit den Kollegen ist ein anderer.“

IHK: Interesse an flexiblen Arbeitsformen war immer schon groß

Detlef Gottschling von der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) bestätigt, dass das Interesse an den flexiblen Arbeitsformen in den meisten Mitgliedsunternehmen der IHK schon immer groß war. „Allerdings scheiterte es in der Fläche dann oft an den fehlenden Breitbandanbindungen.“ Trotzdem wirkt der Impuls, den Corona den neuen Arbeitsformen gegeben hat, bis heute fort. „Man fährt nicht mehr unbedingt für eine zweistündige Sitzung aus der Uckermark in den Hohen Fläming“, stellt er fest. „Und flächendeckend sind die Regelungen nach dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht auch nicht zurück genommen worden.“

Immerhin stellt die neue Präsenzstelle der Technischen Hochschule Wildau und der Fachhochschule Potsdam in Luckenwalde eine leichte Veränderung fest. Markus Lahr, zuständiger Koordinator in der Kreisstadt, glaubt, dass es wieder „ein wenig weg vom Digitalen“ geht. Es gebe zwar weder mehr noch weniger Nachfrage nach den Coworking-Arbeitsplätzen der Präsenzstelle, aber „die Nachfrage nach Räumlichkeiten für kleinere Meetings hat seit ein paar Wochen spürbar zugenommen.“

Wirkliche Neuanschaffungen sind selten geworden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild

Büroausstatter Peter Hussock: Lage ist immer noch schlecht

Dem Büroausstatter Peter Hussock aus Rangsdorf geht es zwar relativ gut. Die Lage der Branche insgesamt bezeichnet er aber kurz und bündig als „grottig“. Daran habe weder die Homeoffice-Pflicht, noch deren Aufhebung etwas verändert. „Seit Beginn der Pandemie haben viele Unternehmen zu gemacht, Umsatzverluste von 10 bis 30 Prozent sind keine Seltenheit“, sagt er. „Es gab in der Zeit keine wirklichen Neuanschaffungen. Und jetzt könnten wir vielleicht, aber nun sind die Lieferketten unterbrochen.“ Mit ein Grund dafür war dabei die tagelange Blockade des Suez-Kanals im März durch den Frachter Ever Given, der nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen war. Selbst Verbrauchsmaterialien müssen nun eingeflogen werden, „die Preise gehen nach oben“.

Von Udo Böhlefeld