Baruth

Zu der am Mittwoch bekannt gewordenen Werkschließung der Brandenburger Urstromquelle GmbH im Industriegebiet Baruth sagt Sebastian Riesner, regionaler Geschäftsführer Berlin-Brandenburg der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): „Diese Schließung ist sehr bedauerlich. Aber hier geht nicht nur der einzige Ost-Betrieb in der Schaeff-Firmengruppe über die Wupper, sondern auch der einzige im Firmenverbund, in dem es keinen Betriebsrat und keine Tarif-Bindung gibt.“ Leider hätten die Kollegen dem Arbeitgeber geglaubt, dass ein Betriebsrat dem Werk schade. Der NGG-Chef erklärt, die Geschäftsführung habe „einen Betriebsrat verhindert und jegliche Tarifverhandlung verweigert“, so Riesner; deshalb gebe es für die Beschäftigten jetzt auch weder einen Sozialplan noch Abfindungen nach Tarif.

Flaschenproduktion könnte überleben

Nach Werkschließungen von Schaeffler in Luckenwalde und Molex in Dabendorf ist das in wenigen Monaten das nächste Aus eines wichtigen Industriebetriebs im Landkreis Teltow-Fläming. Der Getränkeabfüller in Baruth gehört zu den Altmühltaler Mineralbrunnen mit Standorten in Treuchtlingen (Bayern), Breuna (Hessen) und Warburg (NRW). Es gibt auf dem Werksgelände sieben Abfüllanlagen sowie eine Preform-Spritzguss-Flaschenproduktion und zwei vollautomatische Hochregallager. Damit zählte Baruth seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten zu den größten Abfüll-, Logistik- und Distributionszentren in Europa, das Werk belieferte Kunden aus eigenen Urstromquelle-Brunnen, vor allem Supermärkte, zum Teil auch in Polen.

Ein Beschäftigter vor dem Werktor erzählt der MAZ am Donnerstagmorgen, die Werkleitung habe es allen Mitarbeitern ermöglicht, an der Belegschaftsversammlung am Mittwoch teilzunehmen, auf der die Hiobsbotschaft verkündet worden war, lediglich Kranke hätten nicht dabei sein können. Nach NGG-Information habe die Urstromquelle „Stand heute etwa 225 Beschäftigte gehabt, zu Mitte des Jahres sind 180 Kündigungen ausgesprochen worden“, erklärt Riesner am Donnerstag. Und er sagt gegenüber der MAZ: „Nach unserem Kenntnisstand soll eine Abteilung auf dem Werkgelände in einer neuen Firma weiter bestehen.“ Wenn, werde das die Spritzguss-Flaschenproduktion sein, so der Gewerkschaftsmann.

In Baruth abgefülltes Mineralwasser der Brandenburger Urstromquelle GmbH für polnische Aldi-Märkte. Quelle: Jutta Abromeit

Verkündet hatte die Werkschließung Geschäftsführer Alexander Pascher auf einer Mitarbeiterversammlung. Das Werk sei unrentabel, nach dem Großaufträge von Edeka und Netto wegbrachen. Die Urstromquelle-Chefs hatten bei den jährlich mit Supermärkten neu verhandelten Liefermengen und Preisen die gestiegenen Energiekosten mit eingefordert, darauf reagierten die Märkte mit Auftragsstorno.

Weder Pascher noch ein Vertreter der Schaeff-Firmengruppe reagierte auf die Mailanfrage der MAZ, auch etliche Telefon-Bitten an die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH in Treuchtlingen (Bayern) oder die Vitaqua GmbH in Breuna (Hessen) um ein Statement zur Situation blieben unbeantwortet.

Landrätin: Schließung Baruth ist mittlere Katastrophe

Aus dem Kreishaus in Luckenwalde antwortete Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) der MAZ, die Schließung eines Betriebes sei besonders für die Beschäftigten „immer schlimm und für den strukturschwächeren südlichen Teil unseres Landkreises eine mittlere Katastrophe“. Hunderte Menschen sollen ihre Arbeitsplätze verlieren, in einem Unternehmen, das als Top-Ausbildungsbetrieb gilt, so Wehlan; noch dazu fehle der Kommune künftig ihr wichtigster Steuerzahler. Die Urstromquelle war nach Bürgermeister Peter Ilks (parteilos) Worten bisher Baruths größter Gewerbesteuerzahler.

Wehlan unterstützt Bürgermeister von Baruth

„Das alles ist nicht hinzunehmen. Deshalb unterstütze ich Bürgermeister Ilk in seinem Bestreben, die Entscheider noch einmal umzustimmen und alles zu tun, um den Produktionsstandort zu sichern“, so die Chefin der Kreisverwaltung. Das habe sie ihm auch persönlich versichert. „Das Gewerbegebiet Baruth ist ein wichtiger Industriestandort im Süden Brandenburgs und ein Markenzeichen für unseren Landkreis. Es soll und muss auch künftig eine Perspektive haben“, erklärt die Landrätin.

Kreistagsvorsitzender Danny Eichelbaum (CDU) erklärt: „Die Schließung der Baruther Urstromquelle ist nach dem Aus für das Schaeffler-Werk in Luckenwalde die nächste wirtschaftliche Hiobsbotschaft für unsere Region.“ Eichelbaum hätte sich gewünscht, dass die Unternehmensgruppe frühzeitig auf die Landesregierung und die Kreisverwaltung zugegangen wäre, um die Chance „auf Erhalt des traditionsreichen Unternehmens auszuloten“. Jetzt müsse es vor allem darum gehen, Arbeitsplatz-Alternativen für die Beschäftigten zu finden, so der CDU-Mann.

Eichelbaum fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Außerdem erklärt er: „Der imperialistische Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf die internationale Energiepreispolitik belasten zunehmend auch die Unternehmen in Teltow-Fläming.“ Deshalb müsse die Bundesregierung „jetzt dringend Maßnahmen ergreifen, um die Unternehmen von den steigenden Energiepreisen zu entlasten“. Dazu gehöre, dass es kein Gasembargo gegen Russland geben darf; „die Folgen wären fatal und hätten steigende Energiepreise, die Gefährdung der Energieversorgung und weitere Unternehmensinsolvenzen in Brandenburg und Teltow-Fläming zur Folge“, so Eichelbaum.

Barthel: Regionale Produkte weg und Umwelt belastet

Sein Landtagskollege von der SPD Helmut Barthel, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, nahm die Nachricht von der Werkschließung ebenfalls „mit Bestürzung“ auf und kritisiert die Begründung gestiegene Energiekosten. Barthel schreibt: Zum einen sei es für Hersteller normal, gestiegene Produktionskosten an den Handel weiterzugeben. Und er schreibt: „Zum anderen verschwinden mit der Entscheidung regionale Produkte aus dem Handel und es ist zu erwarten, dass diese durch andere Produkte mit längeren Transportwegen ersetzt werden, auch dort, wo explizit mit regionalen Produkten geworben wird.“ Das, so findet Barthel, führe zu größeren Umweltbelastungen und sei also nicht sinnvoll. Er hält die Standortschließung „für nicht nachvollziehbar“ und erwartet eine Einigung mit den Großabnehmern zum Erhalt des Standorts Baruth.

Von Jutta Abromeit