„In weniger als einem Jahr haben sich unsere Stromkosten verdreifacht“, das sagt Gert Scheffler, Werkleiter der Baruther Urstromquelle GmbH im Industriegebiet Baruth. Er und seine 226 Mitarbeiter wissen seit Mittwoch offiziell dass geplant ist, ihr Werk zu schließen. Das hatte ihnen Geschäftsführer Alexander Paschen erklärt. Und auch die Hintergründe: Ohne einen Großauftrag von der Supermarkt-Kette Edeka/Netto sei das Werk nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, deshalb müsse es zum Ende Juli geschlossen werden. Nun wird 190 Mitarbeitern sukzessive gekündigt, je nach Arbeitsvertrag und Dienstzeit.

Baruth: Erste Kündigungen zum 13. Mai

„Die ersten drei sind zum 13. Mai drei Kollegen, die gerade ausgelernt hatten“, so der 63 Jahre alte Werkschef. Dann folgten zum 31. Mai die nächsten Kollegen, er selbst habe eine Kündigungsfrist von sieben Monaten. In den kommenden Tagen will er nicht nur Stellenangebote aus der Nachbarschaft im Industriegebiet zusammen tragen und die Mitarbeitern, die er fast alle persönlich kennt, auch beruhigen. Es stehen auch jede Menge Gespräche mit Politikern und Leuten aus der Wirtschaft an. Scheffler erklärt aber auch „Entscheiden kann ich nichts, das darf nur die Geschäftsleitung“, sagt er am Montag beim Besuch der MAZ-Redaktion in dem vor dem Aus stehenden Betrieb. Sollte ein Wunder geschehen und der Betrieb tatsächlich gerettet werden, hofft Scheffler nur, „dass dann noch genug Leute da sind“.

Die Urstromquelle ist für die Stadt Baruth der größte Gewerbesteuerzahler, deshalb engagiert sich auch Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) für den Fortbestand dieses Werks. Der Getränkeabfüller in der Schaeff-Gruppe gehört als einziger ostdeutscher Standort zu den Altmühltaler Mineralbrunnen mit bundesweit bisher vier Werken und rund 800 Beschäftigten. In Baruth gibt es sieben Abfüll-Anlagen, fünf stehen bereits still. Jede Supermarkt-Kette, für die die Urstromtal GmbH produziert, bekommt, bekommt ihr Wasser aus einem der nahe gelegenen Brunnen abgefüllt. Lediglich 37 Arbeitsplätze von Kollegen in der Spritzguss-Abteilung, wo Rohlinge für Getränkeflaschen hergestellt werden, könnten in Baruth erhalten bleiben.

Familie Schmidt aus Golßen: Keine höheren Fahrkosten möglich

Auch Steffen Schmidt ist wütend. Der Rietzneuendorfer (Amt Golßen) und seine Frau verdienen beide in der Urstromquelle die Brötchen für ihre vierköpfige Familie. Schmidt sagt: „Ich hätte am Mittwoch heulen können, die Urstromquelle ist mein Leben. Gleich nach der Schule habe ich hier gelernt, ich kenne beruflich nichts anderes.“

Nun hätten er und seine Frau sich am Wochenende natürlich Gedanken gemacht, wo sie sich bewerben können. „Denn bei den explodierten Energiepreisen können wir uns gar keine Arbeit mit viel größeren Fahrkosten als bisher leisten“, erklärt 43-Jährige. Und der Mann, der als Linienführer in der Urstromquelle für die technische und organisatorische Umsetzung des Produktionsplans zuständig ist, sagt: „Uns geht der Hut hoch, dass unser Mineralwasser im Supermarkt jetzt bis aus Frankreich kommen soll.“

Ähnlich klingt es bei Thomas Brandt. Er leitet das Labor in der Urstromquelle und erklärt an einem der Mikrobiologie-Brutöfen: „Wir sind sehr stolz hier, dass unser Wasser unbelastet ist – wir haben hier keine Nitrate, keine Nitrite, keine Oberflächen-Verunreinigungen oder Arzneimittel-Rückstände.“ Solche Verunreinigungen sind möglich aus der Tierhaltung mit Gülle-Belastungen oder aus Bodenbearbeitungen der Landwirtschaft; „das können Süßstoffe oder auch Korrossionsrückstände oder sonst was sein“, erklärt der Großbeerener.

Nach dem mehrstündigen MAZ-Besuch im Werk und diversen Gesprächen mit Beschäftigten, die vor dem Verlassen ihres Betriebes stehen, wurde deutlich, wie es zu den gegensätzlichen und in den sozialen Medien zahlreich diskutierten Aussagen über die bevorstehende Werkschließung kommt: Die Urstromquelle-Mitarbeiter geben der Lebensmittelkette Edeka/Netto die Schuld an dem Aus ihres Betriebes, weil bestehende Verträge nicht an explodierte Energiekosten angepasst wurden. Die Edeka-Zentrale in Hamburg dagegen teilte der Redaktion schriftlich mit, sie sei nicht verantwortlich für das Aus, die Urstromquelle GmbH selbst habe einen bestehenden Vertrag „ohne Angaben von Gründen gekündigt“.

Recht haben offenbar beide Seiten – die Geschäftsführung des Werks in Baruth kann angesichts drastisch gestiegener Kosten ohne Vertragsänderungen nicht weiter wirtschaftlich produzieren. Mit Kunden wie Aldi Süd und Nord gelang eine Vertragsanpassung, mit der Kette Edeka dagegen nicht. So sah sich die Urstromquelle-Geschäftsführung tatsächlich gezwungen, die Verträge mit Edeka/Netto zu kündigen.

Der Frust darüber ist groß im Urstromtal. Fast in jeder Abteilung hört man mehr oder weniger wütend vorgetragene Sätze wie den oben zitierten von Steffen Schmidt – „Dafür kriegt Edeka selbst in den Filialen hier in der Region jetzt Wasser aus Frankreich und Polen“ oder „Wie umweltfreundlich, Mineralwasser jetzt aus halb Europa zu uns hierher zu liefern“.

