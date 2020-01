Die „Urstromtaler Jecken“ feiern wieder

Wiesenhagen

Es wurde geschunkelt, getanzt und gelacht: Unter dem Motto „Mit Musik und Spaß geben die Urstromtaler richtig Gas“ sorgten die Jecken am Wochenende in der Wiesenhagener Gaststätte Pusch für Stimmung. Am Freitag kamen mehr als 80 Senioren auf ihre Kosten.

Am Sonnabend stand ab 20.11 Uhr Karneval für Jedermann auf dem Programm. „Da wir zwei Tage nacheinander in Wiesenhagen aufgetreten sind, mussten wir unsere Kostüme zwischendurch nicht mit nach Hause nehmen“, sagte Manuela Körte, die zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört. 60 Aktive sorgten für ein abwechslungsreiches Programm.

Nachwuchssorgen haben die Urstromtaler nicht – im Gegenteil. Voller Stolz verkündete Jörg Kräker, der durchs Programm führte, dass in den 26 Jahren seit Bestehen des Vereins 14 Karnevalskinder geboren wurden, darunter zwölf Mädchen. Die Kindertanzgruppen müssen bei den Proben sogar geteilt werden. Die Kleinen werden von Beatrice Bochow betreut, die größeren von Christin Kulinna. Somit trainieren die Mütter ihre eigenen Kinder und treten auch selbst auf.

18 Programmpunkte standen bei jedem Auftritt an. Der Ablaufplan wurde von Juliane Rasenack bereits vor Saisonstart erstellt. Die Jüngsten, zu denen die Nuthesternchen, die Nutheperlen und die Funkenmariechen Jenni und Josi gehören, sind als erste an der Reihe – gefolgt von den Wild Boys, den Nuthequeens und den Glamour Girls.

„Wenn die Saison vorbei ist, dann fehlt mir was“

Der Älteste im Bunde mit 80 Jahren ist Werner Fischer. Er rockt die Bühne seit Jahren und steht den jungen Leuten in nichts nach. „Mir macht es großen Spaß. Wenn die Saison vorbei ist, dann fehlt mir was“, sagt der Woltersdorfer. Er lässt keine Probe aus und ist bei den Auftritten immer der Erste.

Da die Woltersdorfer Turnhalle derzeit saniert wird, müssen die Urstromtaler Karnevalistenfürs Training in den Fundus ausweichen. Von dort stammt auch ein Teil der Kostüme und Requisiten. Doch das meiste wurde neu bestellt und angefertigt. So baute der Vereinsvorsitzende Ingo Drewes das Raumschiff für den „Space Dance“ selbst.

„Es gibt in diesem Jahr etwas ganz Neues. Stefanie Jänicke hat den Text für unser neues Vereinslied geschrieben“, berichtet Manuela Körtge. Das Lied nach der Melodie von „99 Luftballons“ wird jeweils zum Abschluss des Programms gespielt. Wir kommen seit 20 Jahren zur Karnevalsfeier nach Wiesenhagen. Mir gefällt die Atmosphäre, es ist gemütlicher als große Veranstaltungen“, lobt der Trebbiner Jörg Geissler. An seinem Tisch mit befreundeten Ehepaaren geht es immer lustig zu. Jedes Mal tragen die Gäste andere Kostüme.

Anlass zum Tanzen und Feiern

Für Sigrid Haase ist wichtig, dass sie auch selbst das Tanzbein schwingen kann. „So viele Gelegenheiten bieten sich ja sonst nicht“, sagt die Trebbinerin. Vor einigen Jahren kamen sie alle als Hühner mit einem Hahn. Die Kostüme hatte Elke Rotkehl genäht und zur Verfügung gestellt. Am Sonnabend hatten sie sich als Matrosen, Sträfling und Blumenfrau verkleidet.

Kaum haben die Karnevalisten die Bühne in Wiesenhagen verlassen, bereiten sie sich schon auf das nächste Highlight vor. Am 25. Januar treten sie in der Gaststätte in Paplitz auf. Kinderfasching wird dann am 22. Februar ab 15 Uhr in der Walkmühle in Woltersdorf gefeiert. „Kinder- und Seniorenfasching läuft bei uns immer gut. Wir suchen für die kommende Saison noch eine weitere Location für die Senioren“, sagt Manuela Körtge. Sie ist froh, dass sich immer wieder Sponsoren finden. Von den diesjährigen Spenden wurden die „Ausgehuniformen“ für die Nutheperlen angeschafft.

Von Margrit Hahn