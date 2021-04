Luckenwalde

Hobbyfotografen aus der Region können sich mit ihren besten Schnappschüssen wieder in einem Kalender verewigen. Die VR-Bank Fläming ruft zum neuen Fotowettbewerb für ihren Heimatkalender 2022 auf.

Gesucht werden in diesem Jahr „Heitere Augenblicke“. Vor dem Hintergrund der langanhaltenden Corona-Pandemie hatte die Bank lange überlegt, welches Motto sie ihrem diesjährigen Wettbewerb wohl geben könnte. „Wir sind davon überzeugt, dass es auch in Zeiten von Corona und trotz Corona viele schöne Momente oder Augenblicke im Leben von uns Menschen gibt, die einen aufbauen und mit deren Beschäftigung man sein Herz erfreuen kann“, sagt Doreen Jannek, Pressesprecherin in der VR-Bank. „Daher suchen wir in diesem Jahr die ,Heiteren Augenblicke’, um sie im nächsten Jahr mit vielen anderen Menschen zu teilen.“

Platz für 15 Motive

Jedes Jahr entsteht aus den eingereichten Bildern von Amateurfotografen ein Jahreskalender, den die Bank dann kostenfrei an ihre Kunden herausgibt. „Der Kalender hat Platz für 15 verschiedene Motive, denn neben dem Titelbild gibt es 14 Kalenderblätter, weil der November und Dezember 2021 ebenfalls noch einbezogen werden“, erklärt Doreen Jannek. Erscheinen wird der neue Heimatkalender im Herbst.

Wer gern mit Kamera und neugierigem Blick auf die Pirsch geht, hat noch ausreichend Zeit. Der jetzt ausgelobte Fotowettbewerb der VR-Bank läuft noch bis zur Jahresmitte. „Jeder Hobbyfotograf aus den Landkreisen Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark sowie aus Potsdam kann sich mit maximal drei Fotos daran beteiligen“, kündigt Doreen Jannek an. Die Einreichungsfrist endet am 30. Juni. Die genaue Ausschreibung und die Kriterien zum Wettbewerb findet man auf der Internetseite der VR-Bank unter www.vr-internet.de/fotowettbewerb.

Doreen Jannek, Sprecherin der VR-Bank. Quelle: Margrit Hahn

Die VR-Bank Fläming bringt seit Jahren einen eigenen Jahres-Wandkalender heraus. Die ersten Fotos entstanden aber damals nicht aus einem Wettbewerb, sondern waren fast gänzlich Luftaufnahmen.

Eine Jury entscheid über die Siegermotive: Uwe Klemens, Margrit Hahn und Doreen Jannek (v.l.). Quelle: Uwe Klemens

Nach dem Ende der Ausschreibungsfrist entscheidet eine Jury über die originellsten und schönsten Motive. Im vergangenen Jahr hatten sich unter dem Motto „Zauberhafte Orte“ insgesamt 37 Freizeit-Fotografen mit 103 Fotomotiven beteiligt. Ein Jahr zuvor waren es 66 Bilder von 22 Bewerbern.

Die Auswahl beim Fotowettbewerb der VR-Bank ist groß. Quelle: Margrit Hahn

„Dass im vergangenen Jahr so viele verschiedene Teilnehmer dabei waren, hat mich besonders gefreut“, resümiert Doreen Jannek. „Ich hoffe für dieses Jahr wieder auf so reges Interesse.“ Für den Wandkalender 2021 waren 15 Motive von 13 unterschiedlichen Autoren ausgesucht worden. Die eingereichten Motive entstanden im vergangenen Jahr unter anderem im Naturschutzgebiet Zarth bei Treuenbrietzen, im Schlosspark Wiesenburg, an begrünten Ruinen im Fläming oder auf dem Kunstwanderweg.

Von Elinor Wenke