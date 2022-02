Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Galaxien, Skat und Wölfe am Freitag

Diepensee.Im Dorfgemeinschaftshaus Diepensee findet am Freitag ein Preisskat statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Es gilt die 2G+-Regel. Dahlewitz. Michael Wenzel bietet am Freitag in der Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Galaxien – Heimat der Sterne“ an. Die Planetariumsvorträge finden auf Grund der aktuellen Corona-Lage online statt. Ein Link wird circa 10 Minuten vor Beginn unter https://sternwartedahlewitz.de freigeschaltet.

Wanninchen. Die Aktionswoche Wolf in der Sielmann-Naturlandschaft Wanninchen bietet viele Veranstaltungen am Wochenende an. Von 10 Uhr bis 13 Uhr kann man am Freitag am Wilder Wolfs Workshop teilnehmen. Um 14 Uhr bis 15 Uhr folgt eine Märchenstunde und 16.30 Uhr gibt es einen Familienvortrag mit Constanze Eiser. Am Samstag bildet um 9 Uhr eine Wolfswanderung mit André Pfeiffer den Höhepunkt. Im Eintrittspreis inbegriffen sind warme Getränke. Es handelt sich um eine mehrstündige Wanderung, festes Schuhwerk und ein eigener Becher sollten mitgebracht werden. Weitere Infos unter Tel. 05527914342 oder kristin.hinsberger@sielmann-stiftung.de.

Am Samstag kommt das Traumzauberbaum-Ensemble nach Luckenwalde

Die Skatfreunde KW treffen sich am Samstag zum Preisskat um 14 Uhr auf dem Sportplatz Zessen.

Am Samstag feiert um 15 Uhr der Traumzauberbaum im Stadttheater Luckenwalde Geburtstag. Seine beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel wollen ihm ein buntes Jubilierungsfest schenken. Da platzt Agga Knack herein, die wilde Traumlaus, sie möchte auch mitfeiern. Sie hat sogar eine Kinderglücksrakete mitgebracht.

Moosmutzel erwischt Agga Knack immer wieder in den Traumblättern, sogar von dem ganz kleinen Geburtstagskuchentraumblatt kann sie nicht die Finger lassen. Aber die Kinder werden gut Acht geben. Auch Waldwuffels Wochenschlafschaf Miepchen Himmelblau passt scharf auf, damit der Geburtstag des Traumzauberbaums trotz Blattlaus-Ärger gelingt. Die Vorführung dauert etwa 75 Minuten, der Einlass beginnt eine Stunde vor dem Start des Bühnenprogramms.

Tobias Berndt und Frank-Immo Zichner treten in der Alten Feuerwache auf. Quelle: Peter B. Kossok/Bettina Straub

Diese Veranstaltung findet nach der 2G Regel statt. Das heißt, den Zutritt können die Veranstalter nur vollständig Geimpften oder genesenen Personen gewähren, die einen entsprechenden Nachweis erbringen, sowie Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ohne extra Testnachweis und für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, mit einem negativen Testnachweis. Während des Aufenthaltes gilt im gesamten Gebäude der Mindestabstand von 1,50 Meter und die Maskentragepflicht ab dem 7. Lebensjahr, auch auf dem Sitzplatz.Zudem solle man den elektronisch verwertbaren Nachweis (QR-Code - als digitales Covid-Zertifikat der EU in elektronischer oder gedruckter Form) über einen 2G-Status und den Personalausweis am Einlass bereithalten.

Theaterkarten, Gutscheine und weitere Informationen erhalten Interessierte in der Touristinformation Luckenwalde, Markt 11, unter der Tel. 03371/ 67 25 00 oder in dem Onlineshop unter www.luckenwalde.de/Theater-Online Alle Karten von den Terminen 18. April 2020, 7. Juni 2020 und 6. Februar 2021 behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung.

Werke von Franz Schubert in Eichwalde

Am Sonnabend und am Sonntag präsentiert der Freundeskreis Alte Feuerwache Eichwalde e.V. im Eichwalder Kulturzentrum in der Bahnhofstraße 79 einen Liederabend. Der Liederzyklus „Die Winterreise“ von Franz Schubert wird gesungen von Bariton Tobias Berndt. Am Flügel begleitet ihn Frank-Immo Zichner. Wegen der beschränkten Platzkapazität sind es zwei Konzerte an zwei Tagen. Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Buchhandlug Komma, Bahnhofstraße 87. Restkarten kann man an der Abendkasse bekommen. In den Konzerten gilt die 2G-Regelung.

Um 14 Uhr am Sonntag wird in der Heimatstube Trebbin am Denkmalplatz die Ausstellung „230 Jahre Stadt-Apotheke Trebbin“ eröffnet. Immer sonntags ist die Ausstellung geöffnet von 14 bis 17 Uhr.

Von MAZonline