Wohin am Wochenende?

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Bach-Klänge in der Feuerwache

Eichwalde.Das erste Kammerkonzert im neuen Jahr findet am Sonnabend, 11. Januar, um 19 Uhr im Eichwalder Kulturzentrum Alte Feuerwache statt. Traditionell ist dieses erste Konzert im neuen Jahr der sogenannten Alten Musik gewidmet. Annegret Siedel, Barockgeige, und Raphael Alpermann, Cembalo, spielen Werke von Johann Sebastian Bach.

Annegret Siedel studierte in Berlin und war zunächst als erste Geigerin im Orchester der Komischen Oper Berlin und im Mozarteum Orchester Salzburg engagiert. Sie erweiterte ihre künstlerische Ausbildung bei Michael Vogler in Berlin sowie bei Ernst Kovacic in Wien.

Von 1990 bis 1993 studierte sie Barockvioline bei Hiro Kurosaki und historische Aufführungspraxis bei Nicolaus Harnoncourt an der Universität Mozarteum in Salzburg.

Seit 1995 gibt Annegret Siedel Konzerte als Solistin, Kammermusikpartnerin und Konzertmeisterin von Orchestern, die mit historischen Instrumenten barocke, klassische und romantische Musik aufführen. Konzerte mit Kammermusik nehmen in jüngster Zeit mehr Raum in ihrer Konzerttätigkeit ein.

Raphael Alpermann studierte an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler Klavier und nahm darüber hinaus Unterricht im Fach Cembalo bei Gustav Leonhardt und Ton Koopman. Er gehört der Akademie für Alte Musik seit ihrer Gründung 1982 an. Bei vielen Aufnahmen und Konzerten des Ensembles ist er als Solist zu hören. 1995 debütierte er bei den Berliner Philharmonikern mit einem Konzert von Bach und ist seither immer wieder Gast dieses Orchesters sowie anderer namhafter Ensembles. Alpermann unterrichtet an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler und gibt Kurse in den Fächern Cembalo und Kammermusik.

Karten gibt es in der Eichwalder Buchhandlung „Komma“ sowie an der Abendkasse.

Feurig und melancholisch

Luckenwalde. Ein original Wiener Gastspiel, präsentiert von der Johann-Strauss-Operette-Wien, ist am Sonntag, 12. Januar, im Luckenwalder Stadttheater zu erleben. Beginn ist um 18 Uhr. „Gräfin Mariza“ gehört zu den größten Bühnenerfolgen von Emmerich Kálmán. Feurige Csárdásrhythmen und melancholische Zigeunermusik sorgen für schwungvolle Unterhaltung. Gesangssolisten aus Wien, Orchester, Chor und Ballett der Johann-Strauss-Operette-Wien präsentieren die turbulenten Verwirrungen um die ganz große Liebe mit prächtigen Kostümen und vor traditionellem Bühnenbild.

Restkarten gibt es an der Abendkasse

Durch Wald und Flur

Zur traditionellen Hundewanderung des Tierheims Märkisch Buchholz sind Zwei- und Vierbeiner am Sonntag willkommen. Quelle: promo

Märkisch Buchholz. Das Tierheim Märkisch Buchholz lädt wanderfreudige Zweibeiner und ihre sozial verträglichen Vierbeiner zur alljährlichen Hundewanderung für Sonntag, 12. Januar, ein.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Tierheim, die Wanderung wird etwa zwei Stunden dauern. Nach der Wanderung können sich die Teilnehmer im Tierheim bei einem kleinen Imbiss stärken und mit heißem Tee aufwärmen.

Anmeldung erbeten unter Tel. 033765/80689

Liebesträume und Walzerseligkeit

Zeuthen. Unter dem Motto „Liebesträume und Walzerseligkeit“ steht das Zeuthener Neujahrskonzert am Samstag, 11. Januar, um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum. Das neue Jahr beginnt mit einer Suite aus dem Ballett der unsterblich Liebenden Romeo und Julia, mit der berühmt prägnanten Trommelfigur aus dem Boléro Ravels und mit traumhafter Walzerseligkeit à la Strauss -ä präsentiert von der Jungen Philharmonie Brandenburg.

Karten für das Konzert gibt es unter Tel. 033762/72121 oder 889334.

Tango für alle

Klasdorf.Zum „Tangosalon“ mit Daniela und Raimund sind Tanzwütige am Sonnabend, 11. Januar, im Bahnhof Klasdorf willkommen. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr gibt es eine Stunde Tango Argentino zum Schnuppern für Einsteiger. Ab 16 Uhr ist dann die Tanzfläche für alle eröffnet, Daniela und Raimund legen Musik auf und geben zwischendrin zwei kurze intensive Unterrichtseinheiten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

