Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Es gibt einiges zu erleben am Wochenende in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Die MAZ gibt einen Überblick über Theateraufführungen, Konzerte, Vorträge und mehr.

Festliche Klänge in Blankenfelde

Die Kantorei Blankenfelde-Jühnsdorf gestaltet ein Adventskonzert. Quelle: privat

Blankenfelde. Die Kantorei und Instrumentalisten der Evangelischen Kirchengemeinde Blankenfelde gestalten am Sonntag, dem 28. November, ein Adventskonzert in der Dorfkirche Blankenfelde. Die erste Aufführung beginnt um 16.30 Uhr, die zweite um 18.15 Uhr.

Auf dem Programm stehen die Kleine Ostpreußische Weihnachtsmusik (mit bekannten Liedern) von Konrad Paul, „In dulci jubilo“ von Dietrich Buxtehude sowie die Partita für Blockflöten über „Wie soll ich dich empfangen“ von Klaus Miehling.

Um die Durchführung des Konzertes unter Pandemiebedingungen sicher zu ermöglichen gelten folgende Regeln für die Besucher und Besucherinnen: 2G-Regel und Anmeldung, möglichst per Mail unter  Anmeldung @ev-kirche-blankenfelde.de oder telefonisch unter 03379/37 27 78. Für Spontanbesucher (2G) stehen jeweils ab 10 Minuten vor der jeweiligen Aufführung noch einige Plätze zur Verfügung.

Individuelle Keramiken in Luckenwalde fertigen

Sabine Tröbitz und Katja Prause eröffnen am Freitag eine Keramikmalerei in Luckenwalde. Quelle: Iris Krüger

Luckenwalde. Die offizielle Eröffnung der Keramikmalerei „Keramik33“ in der Jüterboger Straße 33 in Luckenwalde ist für Freitag, den 26. November geplant. Alle Interessenten sind willkommen, der kleinen Eröffnungsfeier ab 16 Uhr beizuwohnen. Bei einem Begrüßungssekt darf man sich ein Bild von der neuen Einrichtung machen und mit den beiden Betreiberinnen ins Gespräch kommen. Die Idee, die hinter dem kreativen Projekt steht, ist, dass man sich eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und ganz individuelle Keramikstücke kreieren kann. Die bereitgestellten Rohlinge können nach Lust und Laune gestaltet werden. Termine können unter info@keramik33.de ausgemacht werden.

Posaunenklänge und Chorgesang

Teupitz. Am Vorabend des 1. Advent, am Sonnabend, dem 27. November, verbreitet der Posaunenchor Teupitz Weihnachtsstimmung. Er spielt Advents- und Weihnachtslieder um 14 Uhr in Schwerin, Seestraße 26, um 15 Uhr auf dem Teupitzer Markt, um 15.30 Uhr in Tornow an der Buswendestelle, um 16.15 Uhr in Neuendorf an der Feuerwehr und um 16.45 Uhr an der Dorfaue Egsdorf.

Sperenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Sperenberg gestaltet am Sonntag, dem 28. November, ein weihnachtliches Chorkonzert unter dem Motto „Nun komm der Heiden Heiland“ in der Dorfkirche Sperenberg. Zu Gast ist der gemischte Chor Berlin Canto Ergo Sum. Beginn ist um 18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel, der Eintritt ist frei.

Theater im Luckenwalder Klassmo

Die Flunker Produktionen aus Wahlsdorf präsentieren im Klassmo Luckenwalde ihr Theaterstück „Kurs auf ein Wunder – Mit zwei flammenden Kapitänen im Ozean der Imagination“ Quelle: promo

Luckenwalde. Die Flunker Produktionen aus Wahlsdorf präsentieren am Samstag, dem 27. November, um 15 Uhr im Klassmo Luckenwalde, Potsdamer Straße 2, ihr Kindertheaterstück „Die Prinzessin auf der Erbse“. Um 19 Uhr folgt das interaktive Theaterstück mit Puppen und Musik „Kurs auf ein Wunder – Mit zwei flammenden Kapitänen im Ozean der Imagination“. Karten für beide Aufführungen gibt es unter https://klassmo.de

Weihnachtsprogramm in der Dorfkirche Bestensee

Daniel Philipp Witte und Tim Stolte gestalten ein Weihnachtsprogramm in der Dorfkirche Bestensee Quelle: promo

Bestensee. Ein kurzweiliges Weihnachtsprogramm der etwas anderen Art präsentieren die beiden Künstler Tim Stolte und Daniel Philipp Witte am 27. November um 16 Uhr in der Dorfkirche Bestensee. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise entlang der Weihnachtsgeschichte zu unseren europäischen Nachbarn, aber auch auf andere Kontinente. Ein Programm für Groß und Klein mit besinnlichen Momenten, lustigen Bräuchen, südamerikanischen Rhythmen und schönen Geschichten rund um das Fest der Liebe, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt ist frei Spende, um Spenden wird gebeten.

Vorträge zu Religion und Sternenbeobachtung

Luckenwalde. Die katholische Pfarrei St. Joseph in Luckenwalde richtet mit St. Hedwig in Jüterbog am 27. November einen Vortrag zu Religion und Theologie aus. Alexander Garth spricht zum Thema „Eine Ära geht zu Ende – Kirche wohin?“. Los geht es um 16 Uhr in St. Joseph, Lindenallee 4. Schon ab 15 Uhr können Interessierte an einem „Begegnungskaffee“ teilnehmen.

Dahlewitz. Die Aufgrund der aktuellen Corona-Lage finden zurzeit keine Planetariumsführungen in der Sternwarte Dahlewitz statt. Stattdessen wird ein Onlinevortrag angeboten. Um 19 Uhr spricht Klaus Piepenhagen über die „Beobachtung des Sternenhimmels mit einem Teleskop“. Ein entsprechender Zugangslink wird zehn Minuten vor Beginn auf der Webseite https://sternwartedahlewitz.de freigeschaltet.

Ludwigsfelde. Der angekündigte Vortrag des Deutsch-Chinesischen Freundschaftsverein Ludwigsfelde im Klubhaus fällt ersatzlos aus, teilt der Verein mit.

Kabarett, Dudelsack und Heinz Erhardt

Königs Wusterhausen. Das Kabarett Märkwürdig kommt mit seinem Programm „Am besten nichts Neues“ am Freitag und Samstag, 26. und 27. November, in den Saal der Kavalierhäuser Königs Wusterhausen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Welsickendorf. Die „Welsickendorfer 13“ lädt für Samstag, 27. November, zu einem Konzert mit Corvus Corax ein. Bei loderndem Feuer, Glühwein und Speisen erklingen Dudelsack und Marktsackpfeife, gemischt mit mittelalterlichem Gesang und derben Sprüchen. Karten gibt es unter Tel. 01577/4447721 oder welsickendorfer13@googlemail.com

Zeesen. Der Zeesener Interessenverein veranstaltet einen Heinz-Erhardt-Abend am 27. November in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Zeesen. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist der Humorist Hanno Loyda.

Salon-Lesung im Bürgerhaus Hanns Eisler

Königs Wusterhausen. Zur Salon-Lesung im Rahmen der aktuellen Ausstellung im Bürgerhaus Hanns Eisler in Königs Wusterhausen sind Besucher am Sonntag, dem 28. November, um 16 Uhr willkommen. Unter dem Motto „Mein Leben für die Kunst“ werden Frauen vorgestellt, die als Malerin, Autorin oder Schauspielerin wirkten und in Büchern, vor allem Romanen, gewürdigt worden sind. Davon erzählen sieben Vorleserinnen und Vorleser aus der Region.

Von MAZonline