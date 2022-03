Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Konzert zum Widerstand in der Jakobikirche

Roman Knizka und Opus 45 gastieren in der Jakobikirche. Quelle: promo

Luckenwalde. Ein literarischer Kammermusikabend mit Roman Knizka und dem Bläserquintett Opus 45 mit dem Titel „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ findet am Freitag, dem 25. März, in der Luckenwalder Jakobikirche statt. Beginn ist um 19 Uhr. Zu hören sein werden Texte unter anderem von Brecht, Kästner, Tucholsky, Celan und Kaléko, dazu erklingt Musik von Paul Hindemith, Pavel Haase und György Ligeti.

Roman Knižka wurde 1970 in Bautzen geboren, erlernte an der Dresdener Semperoper zunächst den Beruf des Theatertischlers und verließ die DDR noch vor dem Mauerfall über die Grüne Grenze. Nach seinem Studium an der Bochumer Schauspielschule spielte er zunächst am dortigen Schauspielhaus und begann dann sich einen Namen in TV-Dramen, Liebesfilmen, „Tatorten“ und diversen Kinoproduktionen zu machen. Daneben spricht er regelmäßig Hörbücher ein und ist mit großem Erfolg auf der Bühne aktiv.

Das Ensemble Opus 45 gründete sich bei einem Berliner Orchesterprojekt. Das Bläserquintett beschreitet seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Schauspieler Roman Knižka neue, disziplinübergreifende Wege. So entstanden literarische Kammermusikabende, die in der deutschsprachigen Konzertlandschaft einmalig sind – so auch das Programm zum NS-Widerstand, das in Luckenwalde zu erleben sein wird. Der Eintritt zum Kammermusikabend ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ausstellung „Echte Körper“ im Luckenwalder Biopark

Circa 200 anatomische Exponate werden im Biotechnologiepark zu sehen. Quelle: Promo

Luckenwalde. Die Ausstellung „Echte Körper“ macht am Samstag und Sonntag, 26. und 27. März, Station im Luckenwalder Biotechnologiepark.

Die Schau vermittelt anhand einer umfangreichen wissenschaftlichen Sammlung von circa 200 anatomischen Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Skeletten, Gliedmaßen, Organen, Organblöcken, Funktionssimulatoren, Tastmodellen und Moulagen medizinisches Wissen an interessierte Besucher.

Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung. Die Ausstellung bietet Schülern und Lehrern ein umfangreiches Bildungsangebot und befasst sich mit sämtlichen lehrplanrelevanten Themen der Klassenstufen sechs bis zwölf.

Themenschwerpunkte sind unter anderem Skelett und Bewegungsapparat, Gehirn und Nervensystem, Atemwege und Lunge. Darüber hinaus wird die Gelegenheit geboten, sich ausführlich mit den Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinanderzusetzen.

Geöffnet ist die Schau in Luckenwalde am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Führungen werden nicht angeboten.

Tickets gibt es an der Tageskasse.

Texte und bekannte Lieder im Klubhaus Ludwigsfelde

Autor Hartmut König liest am Freitag aus seinem Buch „Warten wir die Zukunft ab“. Quelle: Promo

Ludwigsfelde. Der Deutsch Chinesische Freundschaftsverein Ludwigsfelde lädt für Freitag, 25. März, zu einer Buchlesung ins Klubhaus Ludwigsfelde ein.

Der Autor Hartmut König, bekannt aus der Singe-Bewegung der DDR und Mitbegründer des Oktoberklubs, wird aus seinem Buch „Warten wir die Zukunft ab“ lesen sowie neue und bekannte Lieder singen und mit seiner Gitarre begleiten.

Hartmut König spielte und sang in der Beatgruppe „Team 4“ mit, die in „Thomas Natschinski und seine Gruppe“ umbenannt wurde. Er war Mitglied des Oktoberklubs und schrieb zahlreiche Lieder und Gedichte. Das Lied „Sag mir, wo du stehst“ wird noch vielen Menschen bekannt sein. Auch die Liedertexte des Defa-Films „Heißer Sommer“ von 1968 wurden von ihm geschrieben. Sein Buch „Warten wir die Zukunft ab“ ist eine Autobiografie. Rückblicke und Erinnerungen prägen den Inhalt, seine Begegnungen mit Menschen, die ihn beeindruckten und zu eigenen Lebensentscheidungen führten und seine Haltungen beeinflussten. Er berichtet nicht nur, sondern analysiert und stellt Fragen zur Politik. Das Buch zeigt eine informative Geschichte der DDR auf. Seine Meinung äußert er so, dass die Welt, so wie sie heute ist, nicht bleiben kann und darf.

Die Buchlesung beginnt um 17 Uhr im Kinosaal des Klubhauses. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen auf www.dcfv-ludwigsfelde.de

Klassik, Pop und Jazz im Festsaal der Kavalierhäuser

Die beiden Pianistinnen Maria Kovalevskaya und Natalia Maximova sind das Yolo-Duo. Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Klavierstücke zu vier Händen sind am Sonntag, dem 27. März, im Festsaal der Kavalierhäuser am Königs Wusterhausener Schloss in der Konzertreihe „Klassik & Me(e)hr“ zu erleben. Die beiden Pianistinnen Maria Kovalevskaya und Natalia Maximova, die sich zusammen Yolo-Duo nennen, werden dann erwartet. Die beiden haben einen bunten Frühlingsstrauß vorbereitet für ihren Auftritt und werden ab 17 Uhr sowohl klassische Werke als auch Pop- und Jazzstücke in oftmals eigenen Arrangements spielen. Sie haben an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater studiert und außerdem als Klavierduo an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock ihre Master-Abschlüsse absolviert. Gemeinsam gewannen sie schon international renommierte Wettbewerbe.

Tickets und weitere Informationen unter www.utacarina.de/klassik-und-mehr

Kabarett im Bürgerhaus

Das Kabarett Märkwürdig präsentiert sein Programm „Am besten nichts Neues“. Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Das Kabarett Märkwürdig gastiert mit seinem Programm „Am besten nichts Neues“ am 25. und 26. März im Bürgerhaus Hanns Eisler in Königs Wusterhausen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 03375/202515.

Multivisionsshow im Klubhaus

Auf Deutschlandwanderung begab sich der Reisejournalist Roland Marske. Unterwegs fand er diese Agentenschleuse. Quelle: Roland Marske / Jules Verne Berl

Ludwigsfelde. Der Reisejournalist Roland Marske kommt seiner Multivisionsshow „Grenzgang“ am Samstag, dem 26. März, ins Ludwigsfelder Klubhaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Über 40 Jahre war Deutschland geteilt. Mitten durch das Land lief eine 1.393 Kilometer lange Grenze. Stacheldraht, Minenfelder, Hundegebell, Scheinwerfer und auch Schüsse gehörten hier zum Alltag. Selbst im Schatten dieser Grenze, im Berlin des Kalten Krieges, aufgewachsen, begibt sich der Fotojournalist Roland Marske noch einmal auf Tuchfühlung mit der deutsch-deutschen Geschichte.

Dabei ist es nicht immer leicht, den Grenzverlauf überhaupt noch auszumachen. Es ist, sprichwörtlich, Gras darüber gewachsen. Aus dem ehemaligen Todesstreifen ist ein Grünes Band geworden, das heute Deutschlands größtes Naturschutzgebiet ist.

Diese außergewöhnliche Reise, zu Fuß, mit Rucksack, Zelt und Kamera, ist eine Suche nach Orten, an denen man der Geschichte der Teilung noch lauschen kann. Sie ist zugleich aber auch ein einmaliges Naturerlebnis durch das wilde Deutschland.

Die Deutschlandwanderung geht über die Berge von Vogtland, Schiefergebirge, Rhön und Harz, durch die Täler der Saale, Werra und Elbe, durchstreift Altmark und Lüneburger Heide und führt zu Burgen, Klöstern und mittelalterlichen Fachwerkstädtchen bis an die Ostsee, ans Meer.

Karten gibt es unter www.reservix.de oder an der Abendkasse.

Clubabend im Bürgerhaus Zeuthen

Brigitte Hube-Hosfeld und Hans-Peter Paprozki bei den Proben im Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Quelle: Heidrun Voigt

Zeuthen. Das Theaterstudio Berlin/Brandenburg „energy sureal“ geht am Samstag, dem 26. März, im Bürgerhaus Zeuthen gemeinsam mit dem ehemaligen Dramaturgen des Maxim Gorki Theaters Berlin, Manfred Möckel (Moderation und Dramaturgie) und den Musikern Rolf von Nornskjöld (Saxophon) sowie Torsten Jeratsch (Guitarre ) auf eine Entdeckungsreise zum Thema „Balladen“. Der Bogen dieser Reise spannt sich vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Brigitte Hube-Hosfeld (Rezitation und Gesang) und Hans Peter Paprotzki (Rezitation) erzählen von Katastrophen und anderen tragischen und komischen Vorfällen, von Liebesleid und Lebensglück, Heldentaten und Misere. Schuld und Sühne, Mord und Totschlag und lassen somit Künstler wie Friedrich Schiller, August Bürger, Francois Villon, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Wilhelm Busch, Erich Kästner und viele andere zu Wort kommen.

Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung erforderlich unter Tel. 033762/889 333 oder per Mail an buergerhaus@zeuthen.de

Lieder und Geschichten in der Alten Aula

Blankenfelde. Ein musikalisch-literarischer Abend findet in der Alten Aula Blankenfelde am Freitag, dem 25. März, statt. Zu Gast sind die Schauspielerinnen Renate Geißler und Angelika Neutschel mit ihrem Programm „Es schneit ja keine Rosen“. Die musikalische Begleitung am Piano übernimmt Irene Wittermann.

Das Programm ist ein bunter Strauß von Liedern und Geschichten mit Texten von Erich Kästner bis Gisela Steineckert über das Lieben, Miteinanderleben, Älterwerden. Das alles mit Witz, Ironie, aber auch Ernsthaftigkeit. Die drei Frauen blicken auf Lebenswünsche und -vorstellungen und die Unwägbarkeiten des realen Lebens.

Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 18 Uhr kann zudem die gegenwärtige Ausstellung „Lichtblicke“ besucht werden.

Karten für den Abend gibt es beim Kulturverein Blankenfelde unter Tel. 03379/374482 oder per E-Mail an kultblank@web.de

Messe für Heiratswillige auf Schloss Diedersdorf

Diedersdorf. Die Hochzeitsmesse „Wedding Bells – Hier werden Hochzeitsträume wahr“ findet am 26. und 27. März auf Schloss Diedersdorf statt. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die zahlreiche Aussteller beraten zu den Themen Hochzeitsplanung, Braut-, Bräutigam- und Abendmode, Schmuck und Trauringen, Beauty und Styling, Floristik und Deko, Papeterie, Catering und Cakes sowie Menü, Locations, Entertainment und vielem mehr.

Benefizkonzert auf dem Fontaneplatz

Königs Wusterhausen. Ein breites gesellschaftliches Bündnis lädt für Samstag, den 26. März, zu einem Benefizkonzert auf den Fontaneplatz in Königs Wusterhausen. Dort werden ab 17 Uhr Musiker aus der Region für die Geflüchteten aus der Ukraine spielen. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden kommen den Geflüchteten zugute.

Die Musiker treten ohne Gage auf. Kinder können Friedenstauben basteln, die an dem Tag gegen eine Spende weitergegeben werden. Außerdem ist ein Kuchenbasar geplant. Die Geldspenden gehen über den Landkreis Dahme-Spreewald an einen gemeinnützigen Verein, der die Kriegsflüchtlinge unterstützt.

Mythische Wanderung durch den Schwenower Forst

Storkow. Das Besucherzentrum und die Naturwacht des Naturparks Dahme-Heideseen laden für Sonntag, den 27. März, um 10 Uhr zu einer außergewöhnlichen Führung ein, die fern von wissenschaftlichen geologischen Erkenntnissen über die Entstehung der Naturparklandschaft erzählt. Vor 11.000 Jahren formten Gletscher die heutige Landschaft. So entstanden beispielsweise Binnendünen, Erhöhungen, Niederungen und Seen. Wie das Eis kamen aus dem hohen Norden auch die Göttersagen der Germanen. Sie beinhalten Erklärungen für die Entstehung der Welten, der Menschen und der Landschaft. Wer sich auf die mythischen Geschichen einlässt, wird vielleicht sogar den Fußabdruck eines Riesen entdecken können. Die circa acht Kilometer lange Wanderung startet um 10 Uhr am Parkplatz Limsdorf am Grubensee (L42) und führt durch den Schwenower Forst vorbei an See und Moor. Nach einer Rast hoch oben auf den Blocksberg mit belohnendem Ausblick, führt der Weg wieder zurück zum Grubensee.

Anmeldung erforderlich: besucherzentrum@storkow.de, Tel. 033678/73108

Von MAZonline