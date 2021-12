Veranstaltungstipps für Silvester und Neujahr in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Rund um Luckenwalde, Wildau und Wünsdorf gibt es unter Corona-Auflagen an diesem Wochenende Konzerte und Führungen. Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona-Situation allerdings kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder bei der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Veranstaltungen stattfinden.

Silvesterkonzert im Luckenwalder Stadttheater

Solistin Diana Darnea wirkt beim Silvesterkonzert in Luckenwalde mit Quelle: Rabovsky Daniil

Luckenwalde. Feierlich ins neue Jahr geht es beim traditionellen Silvesterkonzert im Luckenwalder Stadttheater. Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg wird mit den Solisten Diana Darnea (Sopran) und Igor Storozhenko (Bass) bekannte Arien und Duette unter anderem von W.A. Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Johann Strauß, Franz Lehàr, Emmerich Kalmán sowie populäre Musical- und Operettenmelodien präsentieren.

Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg ist einer der bedeutendsten musikalischen Botschafter Europas, heißt es in der Presseankündigung. Es demonstriert eindrucksvoll die unerschöpfliche Vielfalt an musikalischen Talenten sowie den hohen Ausbildungsstandard seines Heimatlandes. Sein außergewöhnlich breit gefächertes Repertoire, das vom Barock bis zur Moderne sowie von Kammermusik bis zu großen Sinfonik reicht, hat es zu einem der gefragtesten Klangkörper Europas gemacht. Dirigiert und moderiert wird das Konzert von Thomas Hanelt, der schon mit verschiedenen Ensembles in vielen europäischen Konzertsälen oder auch im Teatro Municipal in Rio de Janeiro zu Gast war. Er ist Initiator und Leiter des jährlich stattfindenden Frankfurter Singalong, bei dem mittlerweile mehr als 4000 Chorsängerinnen und Sänger teilgenommen haben.

Das Konzert beginnt am Freitag, 31. Dezember, um 16 Uhr. Die Platzierung des Publikums erfolgt im Schachbrettmuster mit Abstand zwischen den Sitzen. Diese Veranstaltung findet nach der 2G-Regel statt

Karten gibt es in der Touristinformation Luckenwalde, Markt 11, Tel. 03371/672500 oder unter www.luckenwalde.de/onlineshop

Streifzug durch die Jahreszeiten im Haus

Pianistin Anastasia Mozina-Braun (re) und Geigerin Beate Klemens musizieren als "Ensemble Primavera" am Silvestertag im Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager. Quelle: Beate Klemens

Altes Lager. Wie schon in den Vorjahren laden am Silvestertag das „Ensemble Primavera“ und das Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager zum musikalischen Jahresausklang. Die Potsdamer Pianistin Anastasia Mozina-Braun und die Wiepersdorfer Geigerin Beate Klemens sind hier schon lange keine Unbekannten und haben sich mit ihren Auftritten zu verschiedenen Anlässen eine Fangemeinde erspielt.

„Das Repertoire für unser diesmal etwa einstündiges Programm reicht von Werken von Brahms, Vivaldi und Piazzolla bis zu Tschaikowskis ’Nußknacker’ und passt als Streifzug durch die Jahreszeiten gut zum Jahreswechsel“, verspricht die Geigerin ihren Zuhörern.

Beginn des Konzertes ist um 16 Uhr. Der Einlass der Gäste, die das Haus nur entsprechend den 2-G-Regeln betreten dürfen und bis zum Platznehmen eine Maske tragen müssen, beginnt eine Stunde zuvor.

Bach bis Vivaldi in der Wünsdorfer Kirche

Wünsdorf. Die Wünsdorfer Kirchengemeinde veranstaltet ein Neujahrskonzert. Am Samstag, dem 1. Januar 2022, um 17 Uhr ist in der Kirche Wünsdorf der Posaunist Martin Majewski zu Gast, der mit Andreas Kaiser an der Orgel auch eigene Kompositionen präsentiert. Mit hellem Gesang ergänzt Sylvia Tazberik das weihnachtliche Programm. Es erklingen Werke von Händel, Bach, Vivaldi, Franck, Reger und Rutter, Majewski.

Der Eintritt ist frei. Es gelten für den Einlass die 2G-Bestimmungen.

Rundgang durch neue Ausstellung auf der Burg Beeskow

Blick in die Ausstellung „vom haben und brauchen“ im Museum Oder-Spree Quelle: museum oder-spree/Julia Vogel

Beeskow. Die erste Führung im neuen Jahr im Museum Oder-Spree auf der Burg Beeskow wird am Sonntag, dem 2. Januar 2022 durchgeführt. Beginn ist um 11 Uhr.

Man ist es gewohnt, am Jahresende zurückzublicken: Was ist gelungen, was lief weniger gut, und worin liegen die neuen Herausforderungen? Auch dem Mitte 2021 neu eröffneten Museum Oder-Spree stellen sich diese Fragen, und so soll die nächste Führung ganz im Zeichen einer kritischen Bewertung stehen. Nicht zuletzt weil an der neuen Jahresausstellung „vom essen und trinken“ gearbeitet wird, ist die Meinung der Besucherinnen und Besucher von großem Interesse für die Mitarbeiter des Museums. Das Museum Oder-Spree sensibilisiert dafür, die alltägliche Umwelt als Ausdruck der eigenen Kultur wahrzunehmen, den eigenen Augen zu trauen und Quellen kritisch zu betrachten. Deshalb arbeitet es konsequent multiperspektivisch und vielstimmig. Es geht um nicht weniger, als eine Selbstbeschreibung der Region, die das Museum im Dialog mit den Menschen vor Ort entwickeln wird.

Im Museum gilt die 2G-Regel.

Andacht zum Jahresausklang

Diedersdorf. Eine musikalische Silvesterandacht mit Orgelmusik zur Jahreswende findet am 31. Dezember um 13.30 Uhr in der Dorfkirche Diedersdorf statt. Es musiziert Regionalkantor Fabian Enders an der Orgel. Zu hören sein werden Werke von Georg Böhm, Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach und anderem. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte für den Neubau der Orgel in der Dorfkirche Diedersdorf gebeten. Der Zutritt erfolgt nach 2G-Regel und mit FFP-2-Maske.

Blechbläser in St. Moritz

Mittenwalde. Musik für Blechbläser erklingt in der Mittenwalder St.-Moritz-Kirche am Sonntag, 2. Januar 2022, wenn ab 11 Uhr das Posaunenquintett Berlin zu Gast ist. Im ersten Programmteil bestimmen Kompositionen von Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach und Andrea Gabrieli die Musik unter dem Sternrippengewölbe der Kirche. Eher moderne Klänge bringen die Blechbläser mit dem Berliner Tanz von Hartmut Behrsing, dem Nostalgic Rag von Bart Howard und Werke anderer Komponisten zu Gehör.

Konzertkarten werden im Evangelischen Pfarramt Mittenwalde in der Propstei, Yorckstraße 25, verkauft und an der Tageskasse in der St.-Moritz-Kirche ab 10.30 Uhr. Für alle Besucher gilt die 2G-Regel. Ein Nachweis geimpft oder genesen ist am Eingang vorzulegen. Die Kirche ist naturtemperiert.

Neujahrswanderung in Raben

Raben. Mit der Naturwacht und dem Förster begeben sich die Teilnehmer einer Neujahrswanderung ins Revier, um den Wildtieren im Naturpark Hoher Fläming auf die Spur zu kommen.

Welche Tierarten gibt es im Naturpark und welche davon stehen unter Schutz? Wie sind die Lebensbedingungen? Wovon ernährt sich das Wild? Wie passt sich das Wild an seine Umgebung an und wie gehen wir damit um? Im Anschluss an die Pirsch durch Wald und Feld können sich die Wanderer bei einem kleinen Picknick am Feuer wärmen, stärken und sich vielleicht noch etwas über das Erlebte austauschen. Die Tour startet am Samstag, 1. Januar 2022, um 13 Uhr am Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben, Brennereiweg 45.

Anmeldung und weitere Informationen im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben; Tel. 033848/60004, E-Mail: info@flaeming.net

Weihnachtscircus in Waltersdorf

Artistik auf dem Todesrad ist beim Weihnachtscircus Berolina in Waltersdorf zu sehen. Quelle: promo

Waltersdorf. Der Circus Berolina gastiert noch bis zum 2. Januar mit seinem Weihnachtscircus in Waltersdorf, unweit des Ikea-Marktes. Auch in diesem Jahr bietet der Zeltpalast mit Einzelbestuhlung und Balkonlogen den Rahmen für ein neu zusammengestelltes Programm, das viele Höhepunkte bereithält, heißt es in einer Pressemitteilung.

Shows finden täglich bis 2. Januar um 16 Uhr statt.

Tickets für die Show können unter Tel. 0162/7 51 09 53 reserviert werden. Für jeden voll zahlenden Erwachsenen hat ein Kind freien Eintritt.

Weitere Informationen auf www.circusberolina.de

