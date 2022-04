Veranstaltungstipps fürs Wochenende: Das ist los um Luckenwalde, Königs Wusterhausen und Zossen

Tetow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Frühlingserwachen im Schloss Königs Wusterhausen

Tenor Santiago Bürgi ist bei den Opernkonzerten im Schloss Königs Wusterhausen mit dabei Quelle: Malu Pomares

Königs Wusterhausen. Unter dem Titel „Frühlings Erwachen“ soll das neue Frühjahr am Freitag und Samstag, 8. und 9. April, im Rahmen der Opernkonzerte im Schloss Königs Wusterhausen musikalisch begrüßt werden. Dargeboten wird ein Strauß von heiteren und abwechslungsreichen Ausschnitten aus Opern, Operetten und Musicals von Otto Nikolai, Gaetano Donizetti, Johann Strauß und vielen anderen. Die internationalen Solistinnen und Solisten Jennifer Zein (Sopran), Cecilia Pastawski (Mezzosopran), Santiago Bürgi (Tenor) und Gabriel Wernick (Bariton) wollen die Zuhörer in die bunte Welt verschiedener Musikgenres entführen.

Der Moderator Wolfgang Vater führt durch das Programm, Tatsuma Takahashi begleitet am Flügel. Der Dirigent Ivan Anguélov hat die musikalische Leitung inne. Die beiden Konzerte finden in den Kavalierhäusern im Schloss Königs Wusterhausen statt und beginnen am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 17 Uhr.

Karten unter Tel. 03375/5249877 oder info@mennicken-pr.com

Pittiplatsch kommt nach Diedersdorf

Pittiplatsch und seine Freunde kommen nach Diedersdorf. Quelle: Michael Koch

Diedersdorf. Fast 60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im „Abendgruß“ des Sandmännchens vergangen. Zu aller Freude treibt Pittiplatsch aber nach wie vor seinen Unfug. Nicht nur auf dem Bildschirm sondern auch auf Tournee. Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon geht’s in seiner Bühnenshow auf Reisen. So macht der kleine Kobold am Sonntag, dem 10. April, um 11 Uhr Station auf Schloss Diedersdorf. Mit dabei sind auch Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, Mauz und Hoppel, der Mischka-Bär und Moppi. Gespielt werden die Szenen mit den originalen Puppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin. Lieder und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieblingen.

Karten: Tel. 03379/35350

Comedylesung im Theaterkeller

Selten ohne Hut bei den Auftritten von Inge & Heinz: Bandleader Daniel Andrich. Quelle: Carsten Siebke

Luckenwalde. Unter dem Motto „Erika – Melodien, Hüte und Meer“ findet am Freitag, dem 8. April, um 20 Uhr im Theaterkeller Luckenwalde eine Comedylesung statt. Vielen Luckenwaldern dürfte der Name Daniel Andrich ein Begriff sein. Daniel der „Alte“ ist bisher eher bekannt für seine albernen Hüte, aber ein Buch namens Erika?

Die Zuhörer erfahren mehr über die nicht mehr ganz so jugendliche Musikszene von „Inge und Heinz“, der „Brutalen Hard-Schlager“-Band von Daniel Andrich. Aber auch jede Menge Gags aus seiner Vergangenheit als Musiker.

Karten gibt s in der Touristinformation Luckenwalde, Markt 11, Telefon 03371/672500

Filmmusik im Klassmo

Søren Gundermann spielt am Samstag in Luckenwalde Filmmusik von Ennio Morricone. Quelle: Promo

Luckenwalde. Der Pianist Søren Gundermann gastiert am Samstag, 9. April, im Klassmo Luckenwalde. Im Gepäck hat er sein Programm „Meeting Morricone“. Die Filmmusik von Ennio Morricone mit ihrem Klangreichtum und ihrer raffinierten Motivik war für den Jazzpianisten Søren Gundermann die erste musikalische Liebe. In einer besonderen Hommage an den italienischen Komponisten interpretiert er im Klassmo Melodien von „Spiel mir das Lied vom Tod“ bis „Es war einmal in Amerika“ in mitreißenden Jazzbearbeitungen für Piano solo und stellt den Zuhörern spannende eigene Kompositionen gegenüber, die 2020, im Todesjahr des Meisters, für eine internationale Theaterproduktion entstanden sind.

Søren Gundermann, geboren 1984 im märkischen Beeskow, studierte in Potsdam und Warschau, beschäftigte sich intensiv mit ungewöhnlichen Spieltechniken und arbeitet seit 2011 freischaffend als Jazzpianist und -Komponist. 2020 war er mit seinen Jazzvariationen über die Europa-Hymne unter anderem vor dem Europäischen Parlament in Brüssel und in der Villa Almone in Rom zu Gast.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.klassmo.de oder unter Tel. 0176/77165050

Satire im Stadttheater

Autor, Kolumnist und Satiriker Dietmar Wischmeyer kommt am Samstag ins Luckenwalder Stadttheater Quelle: Gaby Gerster

Luckenwalde. Der Autor, Kolumnist und Satiriker Dietmar Wischmeyer ist am 9. April zu Gast im Luckenwalder Stadttheater. Um 20 Uhr präsentiert er sein Programm „Wir verdienen Deutschland“. Restkarten gibt es in der Touristinformation, Markt 11, Telefon 03371/672500.

Kino, Flohmarkt und Konzert

Der Gemischte Chor Eichwalde singt am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus Diepensee. Quelle: privat

Diepensee. Der Gemische Chor Eichwalde gibt am Samstag, dem 9. April, ein Frühlingskonzert im Dorfgemeinschaftshaus Diepensee. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Blankenfelde. „Kino im Kulturverein“ heißt es wieder am 8. April in der Alten Aula Blankenfelde. Gezeigt wird um 19.30 Uhr die Tragikkomödie „Terminal”. Anmeldung unter Tel. 03379/ 374482 oder kultblank@web.de Ludwigsfelde. Der nächste Familientrödelmarkt unter der Autobahnbrücke in Ludwigsfelde findet am 10. April statt. Los geht es um 8 Uhr.

Kraut- und Rübenmarkt beginnt wieder

In Zossen startet am Samstag die neue Saison des Kraut- und Rübenmarktes. Quelle: Privat

Zossen. Der Kraut- und Rübenmarkt startet am Samstag, 9. April, auf dem Kirchplatz in Zossen in die neue Saison. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 13 Uhr. Der Markt gibt Händlern, Kleinproduzenten und Hobbyhandwerkern die Möglichkeit, regionale, faire und nachhaltige Waren anzubieten. Aber auch der Gartenliebhaber mit Rhabarber, Äpfeln, Pflaumen, die er nicht verbrauchen kann, ist willkommen. Der Markt lädt zum Verweilen und Gesprächen ein und bietet neben Kaffee und Kuchen und deftiger Hausmannskost auch exotische Speisen an. Auch ein kulturelles Begleitprogramm wird es geben. Standanmeldung unter Tel. 0163/2921706 oder Tel. 03377/303029.

Friedenskonzert auf dem Funkerberg

Königs Wusterhausen. Mit einem Benefizkonzert wollen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Eichwalde, Königs Wusterhausen, Mittenwalde, Schönefeld, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen.

Unter dem Motto „Classic meets Jazz“ kommen an diesem Freitag, 8. April, Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine, Russland und Deutschland auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen zusammen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der sieben Nordkommunen des Landkreises Dahme-Spreewald werden am Abend persönlich Spenden für die Ukrainehilfe in der Region sammeln. Unter den 30 Musikerinnen und Musikern sind auch die aus Kiew stammende Pianistin Alina Pronina, der in Russland geborene Star-Cellist Konstantin Manaev und das Ensemble Odessa-Express, bestehend aus ukrainischen, russischen und deutschen Musikern.

Auch die Geigerin des Rundfunksinfonieorchesters Berlin, Bettina Sitte, ist dabei, genauso wie der Solobratschist des Deutschen Sinfonieorchesters, Igor Budinstein. Angekündigt haben sich zudem weitere internationale Gäste, darunter die chinesische Schlagzeugerin Shengnan Hu, die israelische Sängerin Maayan Goldenfeld, der bulgarische Bajanspieler Ilya Kurtev und der brasilianische Gitarrist Victor Santana. Das Open-Air-Konzert findet, wie berichtet, auf dem Funkerberg zwischen den Sendehäusern 2 und 3 statt.

Der KWer Sender Welle370 wird das Programm exklusiv auf Kurzwelle auch in die Ukraine übertragen, sagt Rainer Suckow, der Vereinsvorsitzende des Fördervereins Sender KW. „Wir wollen damit den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben, die Unterstützung direkt wahrzunehmen und durch Kunst und Musik etwas Ablenkung zu erfahren“, so Suckow weiter. In der Ukraine wird das Benefizkonzert über die Kurzwellenfrequenz 9580 kHz in der Zeit von 18 bis 20 Uhr MESZ gut zu empfangen sein. Für Mitteleuropa findet die Verbreitung auf 6030 kHz statt und in Königs Wusterhausen nutzen wir die bekannte Mittelwellenfrequenz auf 810 kHz.

Lesung im Kulturquartier Jüterbog

Jüterbog. Die Jugendbuch-Autorin Antje Niendorf liest am Freitag, dem 8. April, aus ihrem Debütroman „Arden“ aus der Fantasy-Jugendbuchtrilogie „Kampf um Anurin“ im Kulturquartier Jüterbog. Zu hören sein wird eine magische Geschichte über Mut, Freundschaft und Erwachsenwerden, wenn der Alltag auf einmal zum Abenteuer wird. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Puppentheater in Luckenwalde und Wünsdorf

Luckenwalde/Wünsdorf. Quaiser’s Puppenkoffer ist auf Tour in der Region. Das PuppenSpiel „Osterhase in Not“ ist am 9. April um 16 Uhr im Schützenhaus, Potsdamer Straße in Luckenwalde, zu sehen und am 10. April um 15 und 16.30 Uhr im Bürgerhaus Wünsdorf

Frühlingsfest und Tag der offenen Tür

Heinersdorf. Am Lwerk am Standort Birkholz in Heinersdorf findet am Freitag, dem 8. April, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 9. April, von 10 bis 18 Uhr ein Frühlingsfest statt. Die verschiedenen Werkstätten präsentieren sich mit ihren selbst produzierten und gestalteten Produkten: Von allerlei blühenden Pflanzen, Gehölzen und Stauden aus dem eigenen Anbau, über Kunsthandwerk wie Seifen, Kerzen, Holzartikel, genähte Taschen und Schlüsselanhänger bis zu österlichem Weidenschmuck finden Besucher_innen ein breites Angebot für die frühlingshafte Deko Zuhause oder kleine Geschenke.

Ludwigsfelde. Zum Tag der offenen Tür sind Interessierte am 9. April von 11 bis 16 Uhr bei den Elster Werken in Ludwigsfelde willkommen. Zu jeder Stunde finden Führungen durch die Elster Werke statt und die Gäste können sich an interaktiven Stationen informieren.

Wanderungen per Pedes oder mit dem Drahtesel

Rangsdorf. Die 4-Seen-Radtour mit Radwanderführer Günter Mehlitz startet am 9. April um 10 Uhr am Netto-Parkplatz (Scottie) in Rangsdorf. Am 10. April startet um 10 Uhr an selber Stelle die Radtour „Rangsdorf in 120 Minuten“. Anmeldung unter info@radtouren-rangsdorf.de

Neuheim. Eine Frühlingsexkursion auf die Stiftungsflächen im Naturschutzgebiet startet am 10. April um 13 Uhr. Treffpunkt ist in Neuheim (von Jüterbog kommend) am Ortsausgang Richtung Grüna. Die Tour dauert circa drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0160/94714845 oder hauffe@stiftung-nlb.de

Osterzauber und Fahrradcodierungen

Gräbendorf. Zum „Osterzauber unterm Weihnachtsbaum“ sind Besucher am 9. April im Kiez Hölzerner See willkommen. Von 11 bis 18 Uhr stehen basteln, Ponyreiten, Eier bemalen, Zauberwerkstatt und vieles mehr auf dem Programm.

Teupitz. Wer sein Fahrrad oder seinen Bootsmotor kostenlos codieren lassen möchte, kann am Samstag, dem 9. April, von 10 bis 14 Uhr zur Freiwilligen Feuerwehr Teupitz kommen. Die Codierungen nehmen Mitarbeiter der Prävention der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald vor.

Von MAZonline