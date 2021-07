Ludwigsfelde

Nudelbox, Döner, Kaffee to Go: Wer sich Essen oder Getränke zum Mitnehmen bestellt, muss die Speisen auch transportieren können. Dabei kommen oftmals Behältnisse aus Materialien wie Plastik oder Styropor zum Einsatz. Die Konsequenz: Teller, Becher und Besteck landen oftmals nach einmaliger Benutzung im Müll.

Doch damit soll nun Schluss sein. Seit Anfang Juli darf Einweggeschirr aus Plastik oder styroporähnlichem Material in der EU nicht mehr produziert oder in den Handel gebracht werden. So soll Verpackungsmüll vermieden und die Umwelt geschont werden. Unter das Verbot fallen künftig beispielsweise Fast-Food-Verpackungen oder To-Go-Becher aus Styropor beziehungsweise styroporähnlichem Material, aber auch Trinkhalme oder Besteck aus Plastik. Zwar dürfen Gastronomen ihre Vorräte noch aufbrauchen – doch müssen sie sich nun Alternativen überlegen.

Holzlöffel und Becher aus Pappe

Beim Eiscafé „Janny’s Eis“ in Ludwigsfelde gibt es die bereits. Statt Plastiklöffeln kriegen Kunden nun ihr Eis mit einem Löffel aus Holz serviert, Kaffeebecher sind jetzt aus Pappe. Gleichzeitig werden aber auch die vorhandenen Einwegprodukte aufgebraucht – bis dahin gibt es also beispielsweise noch die Milchshakes im Plastebecher. „Die Umstellung ist nicht so schlimm“, sagt Mitarbeiterin Lara Blasz.

Löffel aus Holz: Einweggeschirr ist nun verboten, Gastronomen müssen nach Alternativen suchen Quelle: Johanna Apel

Zwar sei es für einige Kunden noch neu, ihr Eis mit einem Holzlöffel zu essen – doch daran könne man sich wohl gewöhnen. Sie begrüßt den Vorstoß, viele Einwegplastikprodukte nun zu verbieten. „Das ist auf jeden Fall richtig“, sagt sie. Schließlich müsse man bedenken, wie viel Müll die Produkte verursachen würden.

Inhaber der Trattoria „Da Toni“findet die Umstellung ist machbar

Ein paar Meter entfernt sieht das Ilas Ilazi, Inhaber der Trattoria „Da Toni“ ähnlich. „Ich finde das richtig“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Schließlich müsse die Umwelt geschont werden – und mittlerweile gebe es genügend Alternativen zu Einweggeschirr. Zwar sind die Pappboxen, in denen er und seine Mitarbeiter ihre Pizzen verkaufen, von dem Verbot nicht betroffen – doch spätestens bei Salaten oder Nudeln braucht es nun Alternativen für die Einwegboxen.

„Das ist zwar eine kleine Umstellung, aber die ist machbar“, so der Gastronom. Er beobachtet auch, dass immer mehr Kunden nach Alternativen suchen. So sei etwa spürbar, dass immer seltener nach Plastiktüten gefragt werde. „Der Wille, auf Plastik zu verzichten, ist auf jeden Fall da“, so Ilazi.

85 Prozent des Meermülls ist Kunststoff

Nach Angaben der Bundesregierung landen jährlich mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in Meer – etwa 85 Prozent des Mülls im Meer besteht mittlerweile aus Kunststoffen. Die Dimension des Müllproblems zeigt sich auch noch an einer anderen Zahl: Laut Bundesumweltministerium werden in ganz Deutschland 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke verbraucht – und zwar pro Stunde. Der seit Anfang Juli geltende Vorstoß zur Vermeidung von Verpackungsmüll soll deshalb Abhilfe schaffen.

Doch nicht alle Verpackungen sind nun verboten: So können etwa die klassischen weißen Plastikbecher für Getränke zum Mitnehmen weiter vertrieben werden. Auch Einwegbehältnisse aus Kunststoff, die kein Styropor enthalten – beispielsweise Sushi-Boxen – bleiben weiterhin erlaubt. Die Begründung: Nach Angaben der Bundesregierung gebe es dafür keine sinnvollere ökologische Alternative. Und auch Aluminiumschalen sind weiterhin erlaubt. Hier kritisieren Verbraucherschützer allerdings, dass Aluminium zu den schlechtesten Plastikalternativen zähle, da die Gewinnung mit Umweltschäden verbunden sei und dafür viel Energie gebraucht werde.

Kritik am Verbot von Einweggeschirr

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hingegen fordert bessere Lösungen von den Herstellern. Denn für Gastronomen sorge die Neuregelung nun für mehr Aufwand – und für höhere Kosten.

Und Kritik kommt auch von den Gastronomen selbst: So bemängelt etwa Marzena Wittke vom „Zum Preußengrill“ in Ludwigsfelde, dass auch die Alternativen der Umwelt schaden könnten. Schließlich müssten auch für Holzbesteck Ressourcen verbraucht werden. „Mit irgendetwas muss das ja hergestellt werden“, so Wittke. Mit den bisher verwendeten Materialien habe das To-Go-Geschäft immerhin funktioniert, sagt sie – räumt allerdings auch ein, dass in dem Ludwigsfelder Bistro sowieso die meisten Kunden mittlerweile wieder vor Ort essen. Für die Kunden, die ihre Speisen jedoch mitnehmen wollen, muss sich auch Wittke nun Alternativen überlegen. Bis dahin kann sie ihre bereits vorhandenen Behälter allerdings noch aufbrauchen.

Von Johanna Apel