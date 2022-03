Am Mellensee

Die ersten Boten des kommenden Frühlings lassen schon die Köpfe etwas hängen. Doch während die Tage der Schneeglöckchen schon gezählt sind, erheben Krokusse und andere Frühblüher die Köpfe aus dem märkischen Sand im malerischen Dorf Saalow in der Gemeinde am Mellensee.

Es sind – noch – erst die Vorboten der Pracht, die künftig überall das Dorf weiter verschönern soll. Unterstützung dabei hat der Verein Saalower Landleben nun vom Energieversorger EWE erhalten. Mit seinem Konzept einer blühenden Dorfaue erreichte der Verein den vierten Platz im bundesweiten Klimaschutzwettbewerb von EWE. 2000 Euro Preisgeld überbrachte EWE-Mitarbeiterin Nadine Auras als Unterstützung für die bienenfreundliche Aktion.

Dorfplatz Saalow soll bunt werden

Noch sind die ersten Blüher nur um das Weltkriegsmahnmal des weitläufigen historischen Dorfplatzes zu sehen. Doch wenn im September zum zweiten großen Familienfest die Pflanzaktion planmäßig zu Ende geht, soll der ganze Dorfplatz in Zukunft jahreszeitlich stimmig mit bunten Blüten strahlen. Dabei bekommt auch der Moritzplatz seine Zwiebeln ab. Dorfbewohner sind gehalten, sich ebenfalls an der Pflanzaktion auf und um die eigenen Grundstücke zu beteiligen.

„Wir wollen die Frühjahrsblüher so auswählen, dass sie neben der optischen Aufwertung, auch als Nektarpflanzen für Bienen und andere Insekten dienen“, beschreibt Petra Mayn die Initiative des Vereins. Unter dem Motto „Saalower bepflanzen Saalow“ können alle Besucher des Familienfestes im September sich an der Initiative beteiligen. Wer mitmacht, bekommt ein Tütchen Samen in die Hand gedrückt und wird aufgefordert, das im eigenen Garten auszusäen. Die Frühjahrsblüher selbst binden zusätzlich geringe Mengen an Kohlendioxid und tragen so zum Klimaschutz bei.

Die Aktiven des Vereins Saalower Landleben mit Petra Mayn (3.v.l) Quelle: Udo Böhlefeld

Klimaschutzwettbewerb vom Energiedienstleister

Der Energiedienstleister EWE mit Hauptsitz in Oldenburg hatte im Herbst vergangenen Jahres dazu aufgerufen, sich mit einem Klimaschutzprojekt an dem Wettbewerb des Unternehmens unter dem Motto „Gemeinsam für morgen!“ zu beteiligen. Die eingereichten Projekte sollten dabei einen gemeinschaftlichen Nutzen haben oder sich dem bewussten Umgang mit Energie für mehr Klimaschutz widmen. Für die besten Projekte hatte der Ausrichter EWE Preise zwischen 1500 und 3500 Euro ausgelobt.

Noch bis kurz vor Ende der Einreichungsfrist sah es für den Saalower Verein gar nicht gut aus. „Als ich morgens auf die Website blickte, auf der Internetnutzer über die eingereichten Projekte abstimmen konnten, habe ich mit Bedauern festgestellt, dass keine Initiative aus Brandenburg unter den Preisträgern war“, sagt die Konzernmitarbeiterin, die im nahen Strausberg unter anderem für die Unternehmenskommunikation zuständig ist.

Saalow zieht in letzter Minute an den Gegnern vorbei

Dabei hatte sie ihre Rechnung ohne den Verein Saalower Landleben und deren Verwandte und Bekannte gemacht. Mit Mund-zu-Mundpropaganda und dem Teilen im sozialen Netzwerk Facebook sorgten die Initiatoren dafür, dass sich das Saalower Projekt an fast allen Mitbewerbern vorbei bis auf den vierten Platz schieben konnte.

Selbst auf der Homepage der Gemeinde hatte die Verwaltung zuvor dafür geworben, dem Klimaschutzprojekt zu helfen. „Auch diejenigen unter Ihnen, die sich nicht aktiv an dem Projekt beteiligen können, sind dennoch herzlich eingeladen, bis zum 11.02.2022 an der finalen Abstimmung zum Klimaschutz-Wettbewerb teilzunehmen und das Projekt des ortsansässigen Vereins zu unterstützen. Jede Stimme zählt“, hieß es da.

578 Stimmen für Saalow

Am Ende erreichte der Verein mit 578 Stimmen seine Platzierung unter den ersten fünf Siegern. Und damit die Überreichung des Preisgeldes in coronabedingt „kleiner Runde“. Mit dem Preisgeld will der Verein nun quartalsweise aus dem grünen Veranstaltungsplatz eine Blühwiese machen. Die ersten Blüher fanden bei der Überreichung des Preises schnell dankbare Bienen, Hummeln und andere Insekten als Abnehmer. Auch die Fensterbänke des Bürgerhauses waren bereits bunt bepflanzt.

Der Verein Saalower Landleben hat sich die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde zum Ziel gesetzt. „Aber wir sind kein reiner Heimatverein“, betont Petra Mayn. Den inzwischen aktiven 16 Mitgliedern des Vereins geht es in erster Linie darum, die Dorfgemeinschaft zu fördern. Dazu beitragen sollen auch die Feste, die alljährlich die Dorfbewohner zusammenbringen. Das hat beim ersten Familienfest schon bestens funktioniert. Als auf dem Fest die Vorräte ausgingen, sind die Saalower schnell nach Hause gelaufen und haben ihre Vorräte geplündert, um sie mit den Festbesuchern zu teilen.

Von Udo Böhlefeld