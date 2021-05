Mellensee

„Es geht um unseren See. Wenn wir es nicht schaffen, das Mühlenfließ zu renaturieren, haben wir kaum eine Chance“, erklärt die promovierte Biologin und Mellenseerein Monika Jähkel dem Gemeinderat Am Mellensee und erntet Beifall von allen Seiten. Die engagierte Frau meint die Chance, die Verschlechterung der Wasserqualität im Mellensee mindestens aufzuhalten. Am liebsten aber soll die Qualitätet wieder verbessert werden.

Blick von der Mühlenfließ-Bucht über den Mellensee; die natürliche Strömung schwemmt Pflanzenreste, Treibgut und Schlamm an. Quelle: Jutta Abromeit

Es geht um das rund 400 Meter lange Fließ neben dem Nottekanal. Bis 1988 waren das die beiden natürlichen Abläufe des Mellensees. Damals wurde das Mühlenfließ größtenteils verschlossen und an der Schleuse ein Umfluter gebaut. Seither sammelten sich mit der natürlichen Strömung in der Bucht vor dem Mühlenfließ Pflanzenreste, Treibgut und Schlamm. Der Nährstoff-Anteil stieg so sehr, dass der Mellensee seit 2012 nur noch mit Qualitätsstufe drei geführt wird, also als sehr nährstoffreich. Das verursacht jedes Jahr mehrere Algenblüten. Das Absterben der Algen führt zu Sauerstoffmangel im See – „und hat gravierende Folgen für Fische und Muscheln“, erklärt Monika Jähkel; letztlich würden darunter auch Wirtschaft und Tourismus leiden.

Geld für große Renaturierung fehlt

Gemeinsam mit Dirk Embert, einem ebenfalls promovierten Biologen, arbeitet sie im Verein Pro Mellensee an einem Konzept, wie die Renaturierung des Mühlenfließes am besten hinzubekommen ist. Mit an Bord ist inzwischen der Wasser- und Bodenverband Dahme-Notte. Die Gemeinde, der Naturschutzfonds Brandenburg, die Untere Naturschutzbehörde und das Umweltministerium sind informiert. Außerdem geht es um das Geld für dieses Projekt. „Für eine erste kleine Variante brauchen wir 50.000 Euro. Eine große und deutlich teurere Version mit einer neuen Straßenunterführung scheitert zurzeit an den Kosten“, sagt Biologin Jähkel vor Ort. Deshalb sei das Gesamtvorhaben nur in Einzelschritten zu realisieren.

An dieser Stelle tröpfelt Mühlenfließ-Wasser aus dem Rohr der Straßenunterführung. Es folgt ein kurzes offenes Stück, das einen Absturz zur Sauerstoffanreicherung bekommen soll. Quelle: Jutta Abromeit

Abschnitt eins des alten Fließes reicht vom See über die Rohrleitung unter der Straße bis zu den Fischteichen. Bis zur Straße soll das Fließ als offener Graben frei gelegt werden. Der vorhandene Schacht soll erhalten, das Ufer mit einem Otterzaun versehen werden. Auch nördlich der Straße ist ein kurzes Stück von knapp 20 Metern offen, diese Gewässerstrecke könnte den alten Verlauf des Fließes erkennbar werden lassen. „Da planen wir einen Absturz aus Wasserbausteinen, um den Sauerstoffeintrag zu erhöhen“ , erklärt Embert.

Verein lässt Rohre mit Kamera untersuchen

Auch die Stelle, an der das alte Mühlenbauwerk stand, wollen die Vereinsmitglieder wieder sichtbar werden lassen: „Vielleicht lässt sich da mit genug Abstand zur Straße später sogar ein Mühlenschaurad einbauen“, meint Embert. Otter und Eisvogel seien schon wieder zu beobachten, nun gehe es um Amphibien und Larven. Die beiden Rohrabschnitte zwischen See und Nottekanal will der Verein auf eigene Kosten mit einer Kamera befahren lassen, um den Zustand zu prüfen. „Mit dem Ergebnis wissen wir dann, wie es weitergehen kann“, sagt Monika Jähkel.

Das Mühlenfließ-Projekt ist nicht neu, es erfordert aber ganz offensichtlich einen sehr langen Atem. Der Vorsitzende der Gemeindevertreter, Maik Tscherwinka (UWG), sagt gegenüber der MAZ: „Wenn wir es schaffen, die Wasserqualität zu halten, dann sichern wir auch die Existenzgrundlage der Fischer. Deshalb können wir solches Engagement der Bürger und des Vereins nur begrüßen.“

